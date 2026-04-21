«Чувствительный показатель»: Экономист объяснил подорожание продуктовой корзины
Стоимость продуктовой корзины зависит от сезона. Летом этот показатель падает из-за снижения цен на фрукты и овощи. Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.
Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что в России стоимость месячной минимальной корзины продуктов в марте 2026 года выросла на 2,6% по сравнению с январем и составляет 7 712,4 рубля.
В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» Чирков отметил, что расходы россиян состоят из различных элементов, однако продуктовая корзина является наиболее важной составляющей. Так, в нее входят 33 наименования, которые употребляются практически ежедневно.
«Рост стоимости минимальной продуктовой корзины свидетельствует о том, что в стране присутствует продовольственная инфляция, характеризует ее, показывает, насколько дорожают именно продукты питания. Это самый, наверное, чувствительный показатель, от возможности их приобретения зависит нормальная жизнь человека», — отметил экономист.
Чирков подчеркнул, что сообщения об увеличении стоимости минимальной продуктовой корзины не должны пугать, этот показатель сильно зависит от сезона. Так, по его словам, ранней весной продуктовая корзина добавляет к инфляции, но уже к концу лета она ее сильно тормозит из-за снижения стоимости сезонных продуктов питания.