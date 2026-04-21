«Чувствительный показатель»: Экономист объяснил подорожание продуктовой корзины

21 апреля 2026, 11:46

Экономист Чирков: Стоимость минимальной продуктовой корзины зависит от сезона

Стоимость продуктовой корзины зависит от сезона. Летом этот показатель падает из-за снижения цен на фрукты и овощи. Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков.





Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что в России стоимость месячной минимальной корзины продуктов в марте 2026 года выросла на 2,6% по сравнению с январем и составляет 7 712,4 рубля.



В разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом» Чирков отметил, что расходы россиян состоят из различных элементов, однако продуктовая корзина является наиболее важной составляющей. Так, в нее входят 33 наименования, которые употребляются практически ежедневно.





«Рост стоимости минимальной продуктовой корзины свидетельствует о том, что в стране присутствует продовольственная инфляция, характеризует ее, показывает, насколько дорожают именно продукты питания. Это самый, наверное, чувствительный показатель, от возможности их приобретения зависит нормальная жизнь человека», — отметил экономист.