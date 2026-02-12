В Новосибирске резко подорожали огурцы

12 февраля 2026, 14:37

Фото: iStock/Alena Ivochkina

В конце 2025 года в Новосибирской области подорожал ряд продуктов питания. В том числе на 27,3% поднялась стоимость огурцов. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.





Так, по данным Om1 Новосибирск, цены выросли на мясо, муку пшеничную, какао, воду минеральную и питьевую, яйца, сыры, печенье. Помимо огурцов, подорожали картофель, свёкла, лук и капуста.



Однако уже в январе 2026 года цены на свежие огурцы превысили стоимость свинины. За килограмм длинноплодных огурцов приходится платить 555 рублей.





«По стране в целом огурцы подорожали в январе на 28,5%, а за неделю с 13 по 19 января рост составил 6%. В это время в новосибирских магазинах среднеплодные сорта продавались по 299–339 рублей за килограмм, тогда как куриное филе стоило около 340 рублей, а свинина — 477», — говорится в сообщении Росстата.