Стало известно, какие продукты чаще всего покупали в Подмосковье в марте
Жители Подмосковья в марте показали повышенный интерес к ряду ключевых продовольственных товаров. Объёмы покупок существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Особенно заметный рост отмечен в сегменте подсолнечного масла. Его приобрели свыше семи миллионов килограммов, что на 20% превышает прежние показатели.
«Значительный прирост спроса зафиксировали и на рыбные консервы – объём покупок превысил 552 000 килограммов, показав рост почти на 19%. Бобовые культуры также вошли в число популярных товаров. Их продажи превысили 1 миллион 320 000 килограммов, увеличившись почти на 13%», – рассказали в министерстве.
Там подчеркнули, что все популярные категории, на которые в марте увеличился спрос, представлены продукцией местного производства.