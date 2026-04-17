Стало известно, какие продукты чаще всего покупали в Подмосковье в марте

17 апреля 2026, 21:30

Жители Подмосковья в марте показали повышенный интерес к ряду ключевых продовольственных товаров. Объёмы покупок существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Особенно заметный рост отмечен в сегменте подсолнечного масла. Его приобрели свыше семи миллионов килограммов, что на 20% превышает прежние показатели.

«Значительный прирост спроса зафиксировали и на рыбные консервы – объём покупок превысил 552 000 килограммов, показав рост почти на 19%. Бобовые культуры также вошли в число популярных товаров. Их продажи превысили 1 миллион 320 000 килограммов, увеличившись почти на 13%», – рассказали в министерстве.