Экономист Холод указал на подорожание говядины и яиц в России

21 апреля 2026, 11:04

Текущей весной в России подорожали яйца, говядина и рыба, однако стоимость сливочного масла и картофеля снизилась. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.





Так, по его словам, говядина без кости подорожала на 10% из-за высокого спроса, логистических и валютных издержек, связанных с санкциями, поскольку часть говядины для переработки покупается за рубежом. При этом куриные яйца стали дороже на 21%.





«Прошлым летом яйца серьезно опустились в цене, потому что на птицефабриках был переизбыток продукции. На этот фактор наложился инвестиционный кризис, когда птицефабрикам пришлось продавать яйца по оптовой цене за 40–50 рублей, чтобы прокормить птицу», — пояснил Холод «Вечерней Москве».