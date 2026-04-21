Экономист Холод указал на подорожание говядины и яиц в России
Текущей весной в России подорожали яйца, говядина и рыба, однако стоимость сливочного масла и картофеля снизилась. Об этом рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.
Так, по его словам, говядина без кости подорожала на 10% из-за высокого спроса, логистических и валютных издержек, связанных с санкциями, поскольку часть говядины для переработки покупается за рубежом. При этом куриные яйца стали дороже на 21%.
«Прошлым летом яйца серьезно опустились в цене, потому что на птицефабриках был переизбыток продукции. На этот фактор наложился инвестиционный кризис, когда птицефабрикам пришлось продавать яйца по оптовой цене за 40–50 рублей, чтобы прокормить птицу», — пояснил Холод «Вечерней Москве».
Рыба подорожала на 16%, добавил экономист. Он уточнил, что виной тому издержки транспортировки с Дальнего Востока. На итоговую стоимость влияют затраты на энергоносители, транспорт и запрос рыбаков.
При этом Холод уточнил, что весной подешевели сливочное масло, репчатый лук, картофель, рис и капуста. Все эти продукты недавно переживали колебания цен, после чего их стоимость выровнялась, заключил специалист.