Danone завершила сделку по продаже своего бизнеса в России

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Французская компания Danone подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса компании «Вамин Р», сообщается на сайте организации.
В компании напомнили, что 22 марта 2024 года было объявлено о получении разрешения от российского регулирующего органа, которое было необходимо Danone для продажи своего российского бизнеса ООО «Вамин Р». Организация объявила о завершении сделки.
Ранее сообщалось, что бизнес Danone в России был успешно продан местным инвесторам. Об утверждении деталей сделки стало известно около 2 месяцев назад.
Компания Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 г. Компания предложила выкупить 75% своего бизнеса при условии, что у нее будет возможность обратного выкупа активов. Однако из-за трудностей с уходом с местного рынка продажа была отложена.
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Ранее сообщалось, что бизнес Danone в России был успешно продан местным инвесторам. Об утверждении деталей сделки стало известно около 2 месяцев назад.
Компания Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 г. Компания предложила выкупить 75% своего бизнеса при условии, что у нее будет возможность обратного выкупа активов. Однако из-за трудностей с уходом с местного рынка продажа была отложена.
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Александр Климов