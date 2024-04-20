Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей

Сделать Центральный парк культуры и отдыха в Лобне интересным и привлекательным для посетителей поможет бизнес. Предприниматели рассказали губернатору Московской области Андрею Воробьёву, что хотят открыть после благоустройства парка прокат, аттракционы, универсальную площадку и ресторан, а также проводить мастер-классы.