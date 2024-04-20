Росимущество продало «Росспиртпром» компании «Бизнес-альянс» за 8,3 млрд рублей

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Крупнейшие поставщик спирта в России «Росспиртпром» продал все свои акции компании «Бизнес-альянс», соответствующая информация опубликована на портале «ГИС Торги».
По информации портала, на торги были выставлены 6 865 466 470 поставщика. Каждая из них — номиналом по один рубль.
Сперва за пакет акций предлагали 10,6 миллиарда рублей, однако, «Бизнес-альянс» выкупил его за 8,3 миллиарда, приобретя 100 процентов акций «Росспиртпрома».
По итогам 2020 года АО «Росспиртпром» отгрузило 30,2 млн дал высококачественного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья собственного производства, а также в рамках договоров организации управления продажами. «Росспиртпром» выступал крупнейшим поставщиком этилового спирта на территории РФ.
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Сперва за пакет акций предлагали 10,6 миллиарда рублей, однако, «Бизнес-альянс» выкупил его за 8,3 миллиарда, приобретя 100 процентов акций «Росспиртпрома».
По итогам 2020 года АО «Росспиртпром» отгрузило 30,2 млн дал высококачественного ректификованного этилового спирта из пищевого сырья собственного производства, а также в рамках договоров организации управления продажами. «Росспиртпром» выступал крупнейшим поставщиком этилового спирта на территории РФ.
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Евгения Парфентьева