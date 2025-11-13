Дефицит бюджета регионов Сибири в 2026 году вырастет до 185,8 млрд рублей
Регионы Сибирского федерального округа завершили формирование проектов бюджетов на 2026 год. Совокупный дефицит десяти субъектов увеличится на 10,2 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и достигнет 185,79 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Без дефицита второй год подряд планирует обойтись только Томская область, однако учитывая динамику расходов и доходов в 2025 году, сделать это будет непросто. Наибольший дефицит ожидается у Красноярского края — 75,1 млрд рублей. Далее идут Новосибирская (44,29 млрд), Иркутская (24,9 млрд) и Кемеровская (16,91 млрд) области, а также Алтайский край (14 млрд). Наименьшие показатели у Омской области (1,6 млрд) и Республики Алтай (400 млн).
Власти регионов планируют искать дополнительные источники доходов. В Новосибирской области, например, рассматривается сокращение налоговых вычетов для компаний, то есть ужесточение налогообложения. Итоговые бюджеты пока не утверждены.
