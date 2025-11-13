Дефицит бюджета регионов Сибири в 2026 году вырастет до 185,8 млрд рублей

13 ноября 2025, 13:21

Фото: iStock/Vera Akulenok

Регионы Сибирского федерального округа завершили формирование проектов бюджетов на 2026 год. Совокупный дефицит десяти субъектов увеличится на 10,2 млрд рублей по сравнению с прошлым годом и достигнет 185,79 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».