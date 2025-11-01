Самые низкие зарплаты в РФ зафиксированы в пошиве одежды и сфере обслуживания
Самые низкие зарплаты в России зафиксированы в кожевенном производстве, пошиве одежды и сфере HoReCa (гостиницы, рестораны и кейтеринг). Об этом сообщили в Государственном университете управления, специалисты которого проанализировали информацию Росстата.
Как передает «Газета.Ru», средний доход работников этих отраслей составляет от 41 до 54 тысяч рублей в месяц. Чуть выше находятся социально значимые сферы — образование (63 тыс. руб.) и здравоохранение (72 тыс. руб.), однако и они остаются ниже общероссийского уровня.
В то же время лидерами по зарплатам остаются добыча нефти и газа и финансовый сектор, где среднемесячный доход достигает 206–218 тысяч рублей.
Эксперты отмечают усиливающуюся поляризацию доходов и предупреждают о кадровом дефиците в социально значимых отраслях, что, по их мнению, требует реформирования системы оплаты труда в бюджетном секторе.
