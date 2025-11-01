Самые низкие зарплаты в РФ зафиксированы в пошиве одежды и сфере обслуживания

01 ноября 2025, 10:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

Самые низкие зарплаты в России зафиксированы в кожевенном производстве, пошиве одежды и сфере HoReCa (гостиницы, рестораны и кейтеринг). Об этом сообщили в Государственном университете управления, специалисты которого проанализировали информацию Росстата.