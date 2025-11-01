Эксперты предупредили о росте цен на шампанское с нового года

01 ноября 2025, 11:07

Фото: iStock/AlekseyJL

С 1 января 2026 года в России вырастут акцизы на алкоголь, сильнее всего — на игристые вина. Ставка увеличится на 8,9%, что приведёт к подорожанию бутылки шампанского или Prosecco на 100–200 рублей.





Как сообщает «СМИ2», ноябрь и декабрь станут последним шансом купить праздничное спиртное по «старым» ценам: крупные торговые сети могут отказаться от традиционных предновогодних скидок, заранее заложив рост акцизов в закупочные цены.



Наиболее заметно повышение ударит по импортным винам, но и российские производители уже пересчитывают себестоимость.





«Это не просто индексация — это удар по среднему чеку», — отметил глава ГК «Абрау-Дюрсо» Николай Королёв.