США пытаются всеми силами запретить своим союзникам закупку нефти и газа из РФ
Соединенные Штаты не могут позволить своим союзникам покупать российские нефть и газ. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.
Бургум объяснил, что Вашингтон регулярно поднимает энергетический вопрос во время торговых переговоров с другими странами. По его словам, покупка энергоносителей у РФ или Ирана равносильна «финансированию деятельности военной машины».
При этом в Москве неоднократно говорили об успешной адаптации российский экономики к санкционному давлению.
Так, например, 6 ноября Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки нефти из России. Однако ранее глава индийской государственной компании ONGC Арун Кумар Сингх передавал, что корпорация продолжит закупать российскую нефть через трейдеров, на которых не распространяются санкции.
