США пытаются всеми силами запретить своим союзникам закупку нефти и газа из РФ

11 ноября 2025, 00:23

Глава МВД Бургум: США не могут позволить союзникам покупать нефть и газ из РФ

Фото: iStock/zhengzaishuru

Соединенные Штаты не могут позволить своим союзникам покупать российские нефть и газ. Такое заявление сделал министр внутренних дел США Даг Бургум в интервью телеканалу Fox News.