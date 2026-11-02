«Декрет как приговор»: HR-эксперт объяснила, почему женщинам сложнее найти работу
HR-эксперт Лоикова: женщинам сложнее найти работу из-за декрета
HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что женщинам, как правило, сложнее найти работу из-за скрытой дискриминации со стороны нанимателей.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила: бизнес опасается, что после найма сотрудницы уйдут в декрет или будут брать больничный из-за болезни детей, а это повлечёт дополнительные расходы на наём и переподготовку.
«Законы защищают права женщин с детьми. И иногда работодатели эти меры защиты рассматривают как обременение. Поэтому сознательно они часто избегают найма женщин с детьми. Это увеличивает время поиска работы», — отметила HR-эксперт.По словам Лоиковой, на ситуацию влияет и гендерная сегрегация на рынке труда. В традиционно женских сферах — услугах, торговле, образовании, медицине и бухгалтерии — низкие доходы и жёсткая конкуренция при смене позиции.
При попытке устроиться в высокооплачиваемые мужские отрасли кандидатки сталкиваются со стереотипами и более длительными проверками. Кроме того, женщины учитывают баланс между работой и семьёй.