«Декрет как приговор»: HR-эксперт объяснила, почему женщинам сложнее найти работу

02 ноября 2026, 16:12

HR-эксперт Лоикова: женщинам сложнее найти работу из-за декрета

Фото: Istock/fizkes

HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что женщинам, как правило, сложнее найти работу из-за скрытой дискриминации со стороны нанимателей.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила: бизнес опасается, что после найма сотрудницы уйдут в декрет или будут брать больничный из-за болезни детей, а это повлечёт дополнительные расходы на наём и переподготовку.

«Законы защищают права женщин с детьми. И иногда работодатели эти меры защиты рассматривают как обременение. Поэтому сознательно они часто избегают найма женщин с детьми. Это увеличивает время поиска работы», — отметила HR-эксперт.