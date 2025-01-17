Делегация Египта посетила производство протезов в Щёлкове

Фото: пресс-служба компании МЕТИЗ
Сотрудники египетского военного госпиталя Агуза побывали на производстве компании МЕТИЗ в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Египтяне восемь лет закупают комплектующие подмосковного производителя для реабилитации своих военных. В этот раз они ознакомились с полным циклом работы компании – от разработки и выпуска протезных модулей до изготовления готовых протезов по индивидуальным параметрам пациентов.
На заводе МЕТИЗ разрабатывают и производят комплектующие для протезов ног. Изделия этого бренда поставляют в 47 стран. Египет, Индия и Китай – постоянные покупатели подмосковного производителя.
На заводе для иностранных гостей провели экскурсию по цехам, показав все стадии производства. Также египтяне ознакомились с конструкторским отделом. Самое большое впечатление на них произвёл испытательный участок, где каждый протезный модуль проходит проверку.
Производственные мощности расположены в Щёлкове. Ежегодный объём выпускаемой продукции превышает 100 тыс. изделий.
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На заводе МЕТИЗ разрабатывают и производят комплектующие для протезов ног. Изделия этого бренда поставляют в 47 стран. Египет, Индия и Китай – постоянные покупатели подмосковного производителя.
На заводе для иностранных гостей провели экскурсию по цехам, показав все стадии производства. Также египтяне ознакомились с конструкторским отделом. Самое большое впечатление на них произвёл испытательный участок, где каждый протезный модуль проходит проверку.
«Мы плотно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь от клиник, с каждым днём делаем наш продукт лучше и комфортнее для людей с ограниченными возможностями», – рассказал руководитель отдела экспорта компании МЕТИЗ Дмитрий Низамов.Компания, основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей – от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента.
Производственные мощности расположены в Щёлкове. Ежегодный объём выпускаемой продукции превышает 100 тыс. изделий.
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Лора Луганская