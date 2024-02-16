Делегация Эквадора прибудет в Москву для обсуждения «банановой проблемы»

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Делегация эквадорских властей в ближайшее время прибудет в Москву. Причиной визита стала необходимость обсуждения вопроса экспорта бананов в Россию.
Напомним, в феврале специалисты Россельхознадзора обратились к министру сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти компаний-экспортёров бананов из-за обнаруженных в партиях фруктов личинок мухи-горбатки. Глава местной ассоциации торговли и экспорта бананов (Acorbanec) Ричард Саласар пожаловался, что эта мера коснулась почти 30% всех поставок бананов из Эквадора в «эту страну» Россию.
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