Названы альтернативы Эквадору по поставке бананов в Россию

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Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Жильцова заявила, что поставщиками бананов вместо Эквадора могут стать Индия или Вьетнам.
Поэтому, считает эксперт, в России не будет дефицита этого фрукта.
А вот цены на фрукты могут вырасти из-за решения логистических вопросов.
Ранее правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов.
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«Последние несколько лет лидером на рынке по поставке бананов действительно был Эквадор, но если вспомнить времена 10-20-летней давности, то Вьетнам лидировал на рынке бананов, в том числе и сейчас можно найти на прилавках вьетнамские сушёные бананы», — добавила в беседе с Газета.ру Жильцова.
Ранее правительство Эквадора подготовило и направило в Россию техническое обоснование, с целью пересмотра ограничений на импорт эквадорских бананов.
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Мелисса Тимофеева