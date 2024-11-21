Деловые центры Подмосковья смогут использовать инвестиционный налоговый вычет

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла закон, расширяющий перечень видов экономической деятельности для предоставления инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом смогут подмосковные административно-деловые центры. ИНВ можно будет получить, если не более 20% общей площади используется для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.В пресс-службе добавили, что потенциально инвестиционный налоговый вычет смогут применить в отношении 49 административно-деловых центров.
Всего такой мерой поддержки за прошлый год в Московской области воспользовались 22 организации. Сумма составила около 4 млрд. рублей.
Читайте также:
В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
Подмосковным предпенсионерам продлили срок действия социальной поддержки
Патент на работу иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тыс. рублей
Лора Луганская