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Подмосковным предпенсионерам продлили срок действие социальной поддержки

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Мособлдума приняла закон о продлении срока действия мер социальной поддержки для предпенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Граждане предпенсионного возраста – это мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для начисления страховой пенсии. ​
«В Московской области для жителей этой категории действует широкий спектр льгот. Новый закон предполагает, что льготами будут пользоваться также те граждане, которые в будущем году достигнут возраста 55 и 60 лет. Это значит, что право на получение мер поддержки будут иметь ещё около 95 тыс. человек», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.


Помимо этого, отметили в пресс-службе, продлевается действие закона, по которому жители Подмосковья старше 60 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте Москвы.

С полным списком мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.

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#московская область
В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции
14 ноября 2024, 14:47

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области детям предлагаются разнообразные кружки и секции, как творческие, так и спортивные. В этом году количество заявок увеличилось на 14 % и превысило 1,4 миллиона, сообщает Министерство образования Московской области.
«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Родители могут из дома, онлайн подать заявление сразу на несколько занятий. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», — сообщила Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Наиболее популярными направлениями в этом году были художественные занятия (33,5 % от общего числа программ), социально-гуманитарные (28,9 %) и физкультурно-спортивные (15 %).

В регионе ведётся работа по улучшению образовательной среды для детей дошкольного и школьного возраста, чтобы каждый ребёнок мог найти занятие по душе и всесторонне развиваться.

В Министерстве образования Московской области сообщили, что выбрать программу дополнительного образования можно на сайте. Регистрация доступна через портал государственных услуг.

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#ребёнок
#родители
#кружки
#людмила болатаева
#подмосковье
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В Лотошине проведут реконструкцию котельной №7
14 ноября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную №7, расположенную в посёлке Новолотошино городского округа Лотошино, планируется реконструировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Новолотошино, дом №35. Установленная производительность котельной: 5,2 МВт», — говорится в сообщении.
Завершение реконструкции запланировано на 2026 год.

Начальная цена лота составляет 106 миллионов 530 тысяч 30 рублей, заявки принимаются до 2 декабря.

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#котельная
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#лотошино
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В Подмосковье провели более 1,5 тыс. открытых уроков по ж/д безопасности
14 ноября 2024, 14:23

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше полутора тысяч открытых уроков по безопасности на железной дороге провели в школах Московской области с начала учебного года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В ходе таких уроков сотрудники администраций округов совместно с представителями областного Минтранса, сотрудниками РЖД, ЦППК и транспортной полиции объясняют школьникам, как следует вести себя на платформах в ожидании поезда и как избежать риска возникновения несчастных случаев при переходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что на территории региона ведётся активная работа по снижению травматизма на железной дороге. В неё входят просветительские акции, ликвидация так называемых «народных троп» — несанкционированных переходов через ж/д пути, установка специальных камер, проведение рейдов и профилактических дежурств.

В ведомстве также порекомендовали родителям напоминать детям о правилах безопасности на железной дороге: о том, что нельзя отвлекаться на телефон, переходить пути в наушниках и подходить слишком близко к краю платформы.

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#железная дорога
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#московская область
#подмосковье
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Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме
Сбербанк: мошенники разработали новую схему, провоцируя жертву вовлекать родных
14 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/nevodka

Мошенники придумали новую комбинированную схему, в которую вовлекаются родственники и друзья жертвы. Об этом предупредили в пресс-службе Сбербанка.
«Обман начинается со звонка с предложением получить доход от инвестиций с помощью персонального консультанта — личного "брокера"», — говорится в сообщении.

Если человек перевел деньги на счет мошенников, то они создают поддельный личный кабинет, где отображается якобы «счет» и «доход от сделок». В момент, когда жертва хочет вывести деньги, мошенники запрашивают «налоговый код», для которого нужно оплатить комиссию.

Здесь начинается второй этап схемы, когда жертву вынуждают вовлечь родственников. Человеку звонят из Центробанка и сообщают, что его счет заморожен из-за подозрения в мошенничестве. А для разблокировки счета жертве предлагают найти доверенное лицо, которое сможет получить деньги.

Тогда человек обычно обращается за помощью к родственникам. В этот момент мошенники сообщают, что подозрения в мошенничестве подтвердились. Далее появляются различные угрозы о конфискации денег и имущества и даже пугают тюремным сроком. А чтобы этого избежать необходимо перевести крупную сумму со счета доверенного лица.

Жертва просит близких людей сделать это. Тем временем угрозы нарастают, в схему вовлекаются все новые люди, которых вынуждают продавать жилье, брать кредиты и отдавать деньги мошенникам.

Напомним, сотрудники ЦБ никогда не звонят физлицам. Кроме того, обещание сверхдоходов при минимальных вложениях и усилиях также является признаком мошенничества.

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#цб
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Генконсульство РФ попросило россиян не ввозить дубайский шоколад «детям-сиротам»
14 ноября 2024, 13:41

Фото: istockphoto/simonmayer

Генеральное консульство РФ в Объединённых Арабских Эмиратах призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомцев отвезти в Россию посылки с шоколадом для детей-сирот. В коробках может быть контрабанда.
Об этом российское дипломатическое представительство в Дубае предупредило сограждан в своём телеграм-канале. В последнее время участились случаи, когда в аэропортах ОАЭ к россиянам подходят незнакомые люди и просят передать «гостинцы детям-сиротам» в виде коробок с дубайским шоколадом.

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни», — пояснили российские дипломаты.

В консульстве напомнили, что транспортировка айфонов, того же шоколада и других товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом и может вызвать большие проблемы при прохождении таможни.

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#люди
#таможня
#шоколад
#оаэ
#аэропорт
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Генпрокуратура хочет конфисковать имущество взяточника-рекордсмена Тамбиева
14 ноября 2024, 13:36

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество бывшего следователя Марата Тамбиева. Он был осуждён за крупнейшую в российской истории взятку в размере 7,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. В 2023 году суд уже изъял у бывшего майора юстиции средства на сумму около 24 миллионов рублей. Теперь заместитель генерального прокурора России Анатолий Резинкин передал в Никулинский районный суд города Москвы гражданский иск с требованием конфискации в пользу государства автопарка и недвижимости Тамбиева.

В начале октября суд приговорил бывшего сотрудника Следственного комитета РФ Марата Тамбиева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 500 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей), что стало рекордом за всю историю российского судопроизводства.

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#суд
#рф
#взятка
#генпрокуратура
#конфискация
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Реутовские школьники смастерили более ста кормушек
14 ноября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Руетов

Более 100 кормушек сделали ученики реутовской школы №3 в рамках экологической акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Кормушки ребята повесили во дворе своей школы. А перед этим для них провели специальный урок, на котором рассказали, какие виды птиц можно встретить зимой в Подмосковье, а также чем можно, а чем нельзя подкармливать пернатых.

«Первый триместр учебного года в нашей школе посвящен теме экологии. В течение нескольких недель мы проводили экологические конкурсы и квесты, а сегодня вышли с учениками начальной школы на улицу, чтобы накормить птиц», — рассказала директор школы Ирина Смирнова.
Она добавила, что с каждым годом участие в экологической акции принимает всё больше ребят.

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Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО

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#реутов
#экология
#экологическая акция
#школьники
#птицы
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BMW и Mercedes могут вернуться в Россию
Schneider Group: Германия рискует потерять российский авторынок
14 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/ByoungJoo

Немецкая автомобильная промышленность Германии пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям стоит поторопиться, чтобы не потерять российский авторынок, занятый китайскими компаниями. Так считает глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер, передает Berliner Zeitung.
По его словам, Китай очень быстро занял рынки автопромышленности, освободившиеся после ухода немецких компаний из России.

«Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — отметил Шнайдер.

Он считает, что в случае отмены в ближайший год ограничений на поставку в Россию BMW и Mercedes, россияне вновь начнут покупать немецкие автомобили.

Шнайдер добавил, что прекрасно представляет возобновление экономических связей между ФРГ и РФ после окончания конфликта на Украине и выразил надежду на отмену санкций против РФ, так как они все равно не оказывают ожидаемого воздействия на Москву.

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#россия
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#фрг
#россияне
#рф
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Долголеты Реутова связали тёплые носки для бойцов СВО
14 ноября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Свыше тысячи шерстяных носков связали члены реутовского отделения клуба «Активное долголетие» для российских бойцов с начала специальной военной операции, очередную партию гуманитарной помощи, включающую и несколько десятков пар вязаных носков, доставят добровольцам из Реутова в зону СВО в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«За вязанием группа из десяти человек встречается по вторникам в два часа дня. На одну пару носков при интенсивной работе уходит до двух дней. Теплые подарки реутовские долголеты отправляют со всей душой и теплыми пожеланиями», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, в участие акциях по поддержке участников СВО и их семей принимают депутаты округа, представители местной исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественники и простые жители.

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#сво
#активное долголетие
#гуманитарная помощь
#реутов
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