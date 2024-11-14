Подмосковным предпенсионерам продлили срок действие социальной поддержки

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума приняла закон о продлении срока действия мер социальной поддержки для предпенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Граждане предпенсионного возраста – это мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие страховой стаж для начисления страховой пенсии.
Помимо этого, отметили в пресс-службе, продлевается действие закона, по которому жители Подмосковья старше 60 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте Москвы.
С полным списком мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.
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«В Московской области для жителей этой категории действует широкий спектр льгот. Новый закон предполагает, что льготами будут пользоваться также те граждане, которые в будущем году достигнут возраста 55 и 60 лет. Это значит, что право на получение мер поддержки будут иметь ещё около 95 тыс. человек», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Помимо этого, отметили в пресс-службе, продлевается действие закона, по которому жители Подмосковья старше 60 лет могут бесплатно ездить на городском общественном транспорте Москвы.
С полным списком мер социальной поддержки можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.
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Лора Луганская