Патент на работу иностранцев в Подмосковье будет стоить 8,9 тыс. рублей

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Стоимость патента на работу на территории Подмосковья для иностранных граждан в 2025 году составит 8,9 тыс. рублей. Закон, устанавливающий региональный коэффициент для расчёта цены патента, приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«В этом году стоимость патента составляет 7,5 тыс. рублей. Уже несколько лет в Москве и в Подмосковье она устанавливается на одном уровне. Между тем зарплаты в Московской области, как и в столице, растут. Соответственно, должна расти и стоимость патента. Иностранные работники должны платить сопоставимые налоги», – сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он добавил, что увеличение стоимости патента в будущем году дополнительно привлечёт в консолидированный бюджет региона 2,9 млрд рублей.
Брынцалов напомнил, что, помимо этого, с 1 января, по решению губернатора в Подмосковье будет запрещено привлечение иностранной рабочей силы по патентам в сферах торговли алкоголем и табаком, уличного питания на нестационарных торговых объектах, социальных услуг, а также спорте, культуре, досуге, здравоохранении и образовании.
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Лора Луганская