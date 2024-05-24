День предпринимательства в Шатуре отметили высадкой деревьев и игрой в страйкбол

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
В городском округе Шатура отметили День российского предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
С наступающим праздником бизнесменов поздравили замглавы муниципалитета Наталья Фёдорова, председатель Совета депутатов округа Дмитрий Янин, исполнительный секретарь местного отделения партии единороссов Ольга Бурмистрова, руководитель обособленного подразделения торгово-промышленной палаты региона Василий Логинов.
Там добавили, что с начала спецоперации шатурские предприниматели помогают землякам на фронте, участвуют в формировании гуманитарных конвоев.
После церемонии награждения на территории шатурского многофункционального центра появилась новая зеленая аллея – каждый предприниматель высадил молодую ель.
Предпраздничный день продолжили по-спортивному. На территории бывшего хлебзавода организовали игру в страйкбол. В ней участвовали команды предпринимателей и представителей администрации округа. Первый победный кубок вручили бизнесменам. Организаторы пообещали проводить подобные состязания ежегодно.
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«В преддверии праздника предпринимателей поблагодарили за инициативу, грамотное ведение дела, вклад в социально-экономическое развитие городского округа и всего Подмосковья. Именно они обеспечивают жителей Шатуры промышленными и продовольственными товарами, оказывают населению необходимые для комфортной жизни услуги», – рассказали в администрации.
Там добавили, что с начала спецоперации шатурские предприниматели помогают землякам на фронте, участвуют в формировании гуманитарных конвоев.
После церемонии награждения на территории шатурского многофункционального центра появилась новая зеленая аллея – каждый предприниматель высадил молодую ель.
Предпраздничный день продолжили по-спортивному. На территории бывшего хлебзавода организовали игру в страйкбол. В ней участвовали команды предпринимателей и представителей администрации округа. Первый победный кубок вручили бизнесменам. Организаторы пообещали проводить подобные состязания ежегодно.
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Лора Луганская