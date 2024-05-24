Жители Шатуры отправят на передовую автомобиль и гуманитарный груз

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Участникам спецоперации из Шатуры отправят специальный автомобиль и гуманитарный груз. Машину покрасили в камуфляж местные волонтёры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«К службе на фронте машину подготовила наша молодёжь. Волонтёры помогли с маскировочной сетью, юные художники расписали в камуфляжные цвета, а студенты-сварщики шатурского энергетического техникума сделали антидронный обвес», – отметил глава муниципалитета Алексей Артюхин.Как отметили в администрации, солдаты очень ждали автомобиль. Он поможет доставлять продукты и боекомплекты. Шатурский энергетический техникум не раз поставлял с гуманитарным грузом бойцам печи-буржуйки. В округе уже собирают следующий гуманитарный конвой, с которым отправят всё самое необходимое.
Доставит автомобиль и гуманитарную помощь боец, который на днях возвращается на службу в зону СВО из отпуска. Он также передаст на передовую от жителей маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты и многое другое.
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Лора Луганская