10 коллективов вышли на сцену фестиваля «Город танцует в парках» в Шатуре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
«Это без малого 60 талантливых жителей Большой Шатуры. Старт второму сезону фестиваля дал танцевальный номер Welcome. Коллектив «ШОК» создался внезапно, для номера-открытия фестиваля. Группа была создана в одном из мессенджеров для совместной работы. Общими усилиями коллективы подбирали музыку, распределили свои части в композиции. Для совместных репетиций встретились всего пару раз», – рассказал глава муниципалитета Алексей Артюхин в своём телеграм-канале.Юные артисты соревновались во всевозможных жанрах – народном, современном и эстрадном танцах. Ансамбль «Мещёрочка», например, своим философским танцем призвал не упускать время. А коллектив Cherusty Dance смешал в выступлении разные жанры.
Оценивали участников бессменные члены жюри – заслуженный артист России Егор Дружинин и хореограф Александр Могилёв. После конкурса перед зрителями выступили участники танцевальных телевизионных шоу Брайан, София Милютина, Виталий Уливанов, Виталий Савченко.
Как отметили в администрации, коллектив «Новое искусство» примет участие в гала-концерте фестиваля. Он пройдёт 7 сентября в Раменском. Вместе с любителями на сцену в этот день выйдут лучшие танцевальные коллективы страны.
Впервые зрелищное шоу состоялось в прошлом году при поддержке губернатора региона Андрея Воробьёва, Министерства культуры и туризма Подмосковья и «МосОблПарка». Из 1,2 тыс. заявок в этом году отобрали 300.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
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