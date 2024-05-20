Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Более 150 жителей г.о. Шатура присоединились к экологической акции «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Акция проводилась на делянке вблизи деревень Тархановская и Филисово.
Стоит отметить, что деревья высаживали в рамках международной акции «Сад памяти».
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«В акции принимали участие глава округа Алексей Артюхин, общественники, депутаты, молодёжь. Студенты Шатурского энергетического техникума посадили целую борозду молодых саженцев. Были и совсем юные жители. Никите Плонину 8 лет, и в такой экологической акции он принял участие впервые, приехав вместе с мамой, двумя братьями и сестрёнкой», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что деревья высаживали в рамках международной акции «Сад памяти».
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Мира Полтева