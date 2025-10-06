Деньги на ремонт домов в Калининграде ушли на корпоративы экс-главы фонда капремонта

06 октября 2025, 20:52

Экс-глава фонда капремонта Калининграда потратил 9 млн рублей на банкеты

Фото: Istock / 9632290_400

Бывший глава фонда капитального ремонта Калининграда Олег Туркин и его подчинённые с 2020 по 2024 год, по версии следствия, использовали средства, собранные на ремонт многоквартирных домов, для организации корпоративов. Об этом сообщает Baza.