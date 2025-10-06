Деньги на ремонт домов в Калининграде ушли на корпоративы экс-главы фонда капремонта
Бывший глава фонда капитального ремонта Калининграда Олег Туркин и его подчинённые с 2020 по 2024 год, по версии следствия, использовали средства, собранные на ремонт многоквартирных домов, для организации корпоративов. Об этом сообщает Baza.
Прокуратура оценила ущерб в 9,1 миллиона рублей. Вместо ремонта крыш, фасадов и подъёмников деньги тратились на фуршеты и банкетные мероприятия.
Дело уже рассматривается в Ленинградском районном суде Калининграда, прокуратура требует вернуть потраченные средства через судебное решение.
Инцидент получил широкое общественное обсуждение из-за несоответствия между расходами фонда и фактическими нуждами жителей домов.
Читайте также: