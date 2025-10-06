Матвиенко: любой здоровый человек может заплатить ₽45 тыс. в год за обязательное страхование

06 октября 2025, 19:45

Матвиенко предложила обязать безработных платить по ₽45 тыс. за медстраховку

Валентина Матвиенко (Фото: РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсуждать возможность взимания с неработающих граждан обязательного взноса на медицинское страхование в размере 45 тысяч рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.





По её словам, пенсионеры, дети, инвалиды и люди с ограниченными возможностями в данном вопросе исключены. Предложение касается прежде всего молодых и здоровых людей трудоспособного возраста, которые, по мнению Матвиенко, либо работают в «теневой» экономике, либо не желают работать.





«Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — отметила она.