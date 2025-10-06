В Москве вторичное жилье, построенное с 2020 года, на 47,8% дешевле новостроек

06 октября 2025, 18:53

Фото: iStock/Lazy_Bear

Вторичное жилье, построенное с 2020 года в Москве, в среднем стоит на 47,8% дешевле новостроек такого же периода. Об этом сообщает система мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.