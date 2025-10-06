В Москве вторичное жилье, построенное с 2020 года, на 47,8% дешевле новостроек
Вторичное жилье, построенное с 2020 года в Москве, в среднем стоит на 47,8% дешевле новостроек такого же периода. Об этом сообщает система мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.
Максимальная разница в ценах наблюдается в сегменте премиум-класса, тогда как минимальный разрыв зафиксирован в бизнес-классе. Новостройки и вторичная недвижимость с разрешением на ввод, выданным с 2020 года, представлены в 101 районе столицы.
Аналитики отметили, что в 63 из них цена за квадратный метр у новостроек выше, чем у вторичного жилья. Эксперты связывают ценовые различия с различными факторами, включая расположение, инфраструктуру и спрос на жилье в разных сегментах рынка.
Ранее стало известно, что стоимость квадратного метра в новостройках Казани выросла на 10-15% за год. Цена варьируется от 200 до 500 тысяч рублей.
