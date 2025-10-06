В РФ введут дополнительные меры по противодействию коррупции

06 октября 2025, 20:14

Путин подписал указ о новых мерах по борьбе с коррупцией в России

Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Александр Казаков)

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в стране будут введены дополнительные меры по противодействию коррупции. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.