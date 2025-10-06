В РФ введут дополнительные меры по противодействию коррупции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого в стране будут введены дополнительные меры по противодействию коррупции. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, владельцы реестров ценных бумаг и депозитарии обязаны предоставлять сведения о ЦБ по запросам уполномоченных должностных лиц при проведении проверок, связанных с борьбой с коррупцией.
В августе Путин отмечал, что коррупция характерна для многих стран мира и подчеркнул, что ключевым является готовность общества бороться с этим явлением. Президент также подчеркнул, что демократию и эффективные меры против коррупции нельзя навязать извне.
Новый указ направлен на повышение прозрачности финансовых операций и усиление контроля за владением ценными бумагами в целях предотвращения коррупционных правонарушений.
