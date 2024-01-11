Депозитарий СПБ Биржи представил Минфину США стратегию разблокировки активов

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Расчётный депозитарий СПБ Биржи представил стратегию разблокировки активов, которые были заморожены в связи с антироссийскими санкциями, Минфину США. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Стратегию разблокировки разработали вместе с международными юристами. Организация учитывает иностранные ценные бумаги и денежные средства всех категорий участников торгов», — говорится в публикации.
Отмечается, что санкции затронули активы множества неподсанкционных физических лиц. На фоне этого OFAC должна утвердить план действий для СПБ Банка, подчеркнули в пресс-службе.
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