«Остался месяц»: В Сентае США заявили, что Украина проиграет без американской помощи

Фото: iStock/Andrii Atanov
Без американской помощи Украина быстро потерпит поражение в борьбе против России, с таким заявлением выступил глава демократического большинства в американском сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты парламента.
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — прокомментировал ситуацию Шумер.
Он также считает, что новости о том, что Соединённые Штаты больше не способны снабжать Украину помощью в прежних объемах, приводят российское руководство «в восторг».
Читайте также:
В НАТО заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву
Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования
Евгения Парфентьева