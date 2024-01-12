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Депутат Бессараб рассказала, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей

Бессараб: Получать пенсию в 50 тысяч рублей можно, зарабатывая 120 тысяч
12 января 2024, 08:04
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне могут получать пенсию в 50 тысяч рублей, зарабатывая от 120 тысяч в месяц, об этом сообщила сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru.
Бессараб напомнила, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН (частично ратифицирована в России), гражданин должен получать пенсионные выплаты в размере 40 процентов от утерянной заработной платы.

«То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — прокомментировала ситуацию Бессараб.


По её словам, в нынешней ситуации сложно рассчитывать на такую высокую пенсию. В среднем, к концу 2024 года размер пенсионной выплаты будет составлять 24 тысячи рублей.

Бессараб подчеркнула, что крайне важно ответственно относиться к выбору профессии и работать в белую, чтобы в будущем получать достойную пенсию.

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#пенсия
#зарплата
#пенсионер
#выплаты
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ТАСС: Товарооборот России и Китая достиг рекордной отметки в $240 млрд
12 января 2024, 06:53

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Товарооборот РФ и КНР достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
При этом экспорт в Россию из Китая за год повысился на 46,9%, составив около $110,97 млрд, в то время как импорт российских товаров в Поднебесную вырос на 12,7% и достиг $129,14 млрд.

В предыдущий раз рекорд российско-китайского товарооборота был зафиксирован в декабре 2023 года. Тогда за период с января по ноябрь он увеличился на 26,7% в годовом исчислении, достигнув исторической отметки в $218,17 млрд.

Основная часть импорта из РФ в Китай включает нефть, уголь, природный газ, древесину, медь и медную руду. Кроме того, российские компании наращивают поставки сельскохозяйственной продукции в Китай.

В свою очередь, КНР направляет в Россию широкий перечень товаров, включая смартфоны, промышленное и специализированное оборудование.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2023 года товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, тоже достигнув рекордных показателей. В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.


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#экспорт
#импорт
#индия
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Абрамченко: Европейский бизнес может локализовать производство семян в России
12 января 2024, 05:40

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала о росте доли отечественного производства семян. По её словам, бизнес европейских стран готов к переносу своего производства на российскую территорию.
К 2030 году доля российской продукции, заявила вице-премьер, в секторе семян должна составить 75% по основным культурам.

«Этот показатель уже достигнут по пшенице – и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой», — подчеркнула Абрамченко.

Зампред российского кабмина добавила, что правительство прорабатывает введение квот на импорт иностранных семян в Россию. Эта мера уже обсуждалась с Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Подписанный сейчас с европейскими бизнесменами документ предусматривает использование западных технологий с гарантированным качеством на российской земле.

В конце декабря правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Соответствующее постановление коснулось семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

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#европа
#семена
#бизнес
#россия
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Экономист Генкин спрогнозировал цену бензина на заправках в феврале
Экономист Генкин: Стоимость бензина составит 56 рублей за литр
11 января 2024, 17:43

Фото: istockphoto.com/AvGusT174

Кандидат экономических наук, доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин предположил, что цена бензина на заправках в феврале составит 56 рублей за литр.
«Уроки дефицита и роста цен в разных регионах РФ в сентябре-октябре 2023 года должны быть усвоены. Так, можно ожидать, что цены на топливо будут изменяться примерно в диапазоне инфляции. Важно учитывать два ключевых фактора начала этого года, такие, как сложную геополитическую обстановку и приближение выборов президента», — объяснил в беседе с Газета.ру Генкин.

Вместе с тем, он также напомнил о возможностях государства в плане контроля уровня цен на топливо в стране за счёт налоговых пошлин, демпфера и механизмов компенсации нефтяникам.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков высказывал мнение о том, что в ближайшее время не стоит ожидать значительного изменения цен на бензин.

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#бензин
#топливо
#цены
#рф
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Минфин оценил дефицит бюджета России в 2023 году
Минфин: дефицит бюджета России в 2023 году составил 3,24 триллиона рублей
11 января 2024, 16:27

Фото: iStock/Egor Maltsev

В министерстве финансов России подсчитали дефицит федерального бюджета в 2023 году. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Отмечается, что в прошлом году дефицит федерального бюджета составил 3,24 триллиона рублей. Относительно ВВП данная сумма составляет 1,9%.

Согласно закону о бюджете на 2023 год превышение расходов над доходами должно было составить примерно 2% ВВП. По итогам 2022 года этот показатель равнялся 2,1% или 3,295 триллионам рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия, несмотря на постоянное давление, стала первой экономикой Европы.

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#экономика
#россия
#бюджет
#дефицит
#минфин
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В Электростали начали строить завод автомобильной спецтехники
11 января 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Строительство завода по производству автомобильной спецтехники стартовало в Электростали на участке, приобретённом по льготной программе «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Строительство ведёт компания «ТК ЛИФТ», специализирующаяся на производстве прицепов, бункеровозов, мусоровозов и автомобилей с крюковыми установками. Кроме того, компания занимается техническим обслуживанием такой техники», — отмечается в сообщении.

Инвестиции в новое производство в Электростали составят 111,5 млн рублей, на заводе будет создано около 40 рабочих мест. Запустить производство планируется уже в этом году.

Новое производство позволит компании увеличить объёмы выпуска продукции в три раза.

В ведомстве отметили, что в минувшем году земельные участки за рубль получили 80 инвесторов. Общий объём инвестиций по проектам в рамках этой областной программы превысил 63 млрд рублей.

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#строительство
#инвестиции
#производство
#земельные участки
#электросталь
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В Подмосковье будет увеличено производство кислородных концентраторов
11 января 2024, 15:35

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье за счёт программы импортозамещения увеличат производство кислородных концентраторов.Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Производство планируют увеличить в рамках программы «Земля за 1 рубль».

«Инвестиции в проект компании «Интегра-РУС», который реализуют в городском округе Истра, составят около 17 млн рублей. За счет развития производства на предприятии будет дополнительно создано 13 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощность предприятия позволит выпускать до 6-7 кислородных концентраторов в год», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, на предприятии разрабатываются инновационные решения в области медицинского газоснабжения для лечебных учреждений во всех регионах России и странах ближнего зарубежья.

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#предприятия
#екатерина зиновьева
#земля за 1 рубль
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Около 200 подмосковных компаний за год представили продукцию за рубежом
11 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

134 компании стали за прошедший год участниками международных выставок при поддержке Подмосковья и представили свою продукцию потенциальным партнёрам. Ещё 60 предприятий приняли участие в восьми бизнес-миссиях, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Содействие компаниям оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Стенды региона в 2023 году были представлены на 18 международных выставках, участниками которых стали 134 подмосковных компаний. Фонд не только берёт на себя организационные вопросы компаний, но и компенсирует им расходы, связанные с участием в выставке», – пояснила Зиновьева.

Так, в ноябре сразу пять подмосковных предприятий приняли участие в BUILD PRO EXPO 2023 в Узбекистане. Это компании из Воскресенска, Чехова, Люберец и Сергиево-Посадского округа.

Самой масштабной для региона по числу участников в 2023-м стала международная выставка GULFOOD-2023, куда отправились 20 компаний региона. 14 из них заключили 46 экспортных контрактов на 4,7 млн долларов.

Участниками восьми бизнес-миссий стали 60 предприятий.

Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Подробнее о них рассказывается на сайте.

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#московская область
#подмосковье
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Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует выпустить 200 тысяч единиц российских подшипников
11 января 2024, 14:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В 2024 году резидент ОЭЗ «Дубна» выпустит 200 тысяч единиц российских подшипников. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
В Дубне «Завод автомобильных подшипников № 1» начал замещать импортные автокомпоненты. В текущем году завод планирует произвести порядка 200 тысяч единиц отечественных автокомпонентов.

«Наша первая производственная площадка в 1,5 тысячи квадратных метров оснащена самым передовым оборудованием.Накануне нового года нам из Китая был отгружен вертикальный центр двухсторонней плоской шлифовки, который используется для скоростной шлифовки торцов подшипников и обеспечит самые высокие точностные параметры при их изготовлении. Также для проведения контроля качества мы создали на заводе современную лабораторию», - поделился гендиректор завода Сергей Ненадкевич.

Стоит отметить, что в 2024 году также планируется расширении территории предприятия, построив второе здание площадью 1,45 тыс. кв. метра.

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Аналитик Раманинов заявил о скором укреплении рубля
11 января 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/prim91

Аналитик Сергей Раманинов заявил, что рубль вполне ещё может укрепиться в ближайшее время.
При этом, он отметил, что доллар может снизиться до 85 рублей.

«Но не слишком — до 85 рублей за доллар. ЦБ РФ в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты, что также является фактором за возможное укрепление рубля», — пояснил в беседе с RT Раманинов.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев заявлял, что в феврале этого года курс доллара будет варьироваться в диапазоне 87-95 рублей. Он отмечал, что спрос россиян на иностранную валюту не оказывает сильного влияния на рубль.

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