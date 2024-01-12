Депутат Бессараб рассказала, как можно получать пенсию в 50 тысяч рублей

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«То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — прокомментировала ситуацию Бессараб.
Бессараб подчеркнула, что крайне важно ответственно относиться к выбору профессии и работать в белую, чтобы в будущем получать достойную пенсию.
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