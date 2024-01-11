Россияне назвали размер «пенсии мечты»

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Жители крупных городов России в опросе Superjob назвали желаемый размер пенсии.
Жители городов-миллионников хотели бы получать пенсию в размере от 44,7 до 51,5 тысячи рублей.
Отмечается, что в среднем россияне рассчитывают на выплату в 47,6 тысяч рублей. При этом сумма увеличивается, в зависимости от возраста и уровня дохода.
Так, люди, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, при выходе на пенсию хотели бы получать 50,3 тысячи рублей. Граждане, чей возраст превышает 45 лет, говорят о сумме в 49,1 тысяч рублей. А россияне, чей возраст не превышает 34 лет, мечтают о пенсии в размере 46,1 тысячи рублей.
Также видна зависимость размера выплаты от пола человека. Так, мужчины рассчитывают на пенсию в размере 48,7 тысяч рублей, а женщины – 46,7 тысяч рублей.
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Отмечается, что в среднем россияне рассчитывают на выплату в 47,6 тысяч рублей. При этом сумма увеличивается, в зависимости от возраста и уровня дохода.
Также видна зависимость размера выплаты от пола человека. Так, мужчины рассчитывают на пенсию в размере 48,7 тысяч рублей, а женщины – 46,7 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова