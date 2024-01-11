Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россияне назвали размер «пенсии мечты»

Россияне назвали размер «пенсии мечты»

Опрос Superjob: россияне назвали желаемый размер пенсии
11 января 2024, 09:45
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Жители крупных городов России в опросе Superjob назвали желаемый размер пенсии.
Жители городов-миллионников хотели бы получать пенсию в размере от 44,7 до 51,5 тысячи рублей.

Отмечается, что в среднем россияне рассчитывают на выплату в 47,6 тысяч рублей. При этом сумма увеличивается, в зависимости от возраста и уровня дохода.


Так, люди, зарабатывающие более 100 тысяч рублей в месяц, при выходе на пенсию хотели бы получать 50,3 тысячи рублей. Граждане, чей возраст превышает 45 лет, говорят о сумме в 49,1 тысяч рублей. А россияне, чей возраст не превышает 34 лет, мечтают о пенсии в размере 46,1 тысячи рублей.

Также видна зависимость размера выплаты от пола человека. Так, мужчины рассчитывают на пенсию в размере 48,7 тысяч рублей, а женщины – 46,7 тысяч рублей.

Читайте также:

В России предложили решить проблему дефицита кадров за счёт пенсионеров и молодёжи

В Московской области проиндексировали социальные выплаты на 6%

В Госдуме рассказали о социальных пособиях, которые увеличатся с февраля
#пенсия
#выплаты
#опрос
#россияне
#деньги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке в регионе утром 11 января
11 января 2024, 09:50

Фото: iStock/Sergey Pavlov

Многочасовой снегопад, обрушившийся на столичный регион, усложнил дорожную ситуацию на нескольких трассах Московской области, сводку об обстановке, сложившейся на утро четверга, 11 января, предоставили в подмосковном Минтрансе.
«Общая загруженность областных дорог оценивается в 4 балла, однако на некоторых трассах движение затруднено. Заторы наблюдаются на ЦКАД в районе посёлке Большие Вязёмы и у деревни Павловское, а также на десяти шоссе в сторону области. В частности, задержки в пути могут быть при следовании из Москвы по Каширскому, Ленинградскому, Носовихинскому, Новорижскому, Калужскому, Новорязанскому, Можайскому, Пятницкому, Щёлковскому и Волоколамскому шоссе», — говорится в сообщении.
Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами.

Читайте также:

Количество жертв ДТП под Пензой увеличилось до восьми

Три человека пострадали в аварии с отказавшими тормозами автокрана в Геленджике

В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области
#скорость
#движение
#задержки
#шоссе
#цкад
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пермский чиновник снял шапку с флагом Норвегии после критики бойцов СВО
11 января 2024, 09:29

Фото: istockphoto/Derek Brumby

Чиновник администрации Перми Александр Молоковских исключил из своего гардероба одежду с государственной символикой Норвегии. Ранее его фото в куртке и шапке с флагом Норвегии подвергли резкой критике пермские штурмовики, участвующие в СВО.
Четверо бойцов в камуфляже и балаклавах записали видеообращение, в котором напомнили, что Норвегия оказывает финансовую помощь Украине и поставляет вооружения для ВСУ. Они также выразили возмущение такой демонстрацией символики страны, которая поддерживает их противника на поле боя, передает РИА Новости.

Ранее чиновник появился на мероприятии в куртке и шапке итальянского бренда премиум-класса Napapijri, специализирующемся на производстве прочной и тёплой одежде для защиты от ветра и холода. Норвежский флаг на своих вещах компания размещает для того, чтобы вызвать ассоциацию со Скандинавией и суровыми погодными условиями.

После критики бойцов пермского штурмового отряда Александр Молоковских принёс публичные извинения за свою невнимательность и сообщил, что исключил из своего гардероба одежду с символикой Норвегии. В городской администрации добавили, что чиновник активно участвует в работе городских властей по поддержке участников СВО, членов их семей, а также волонтёров, помогающих бойцам.

Читайте также:

Жители села Пушкино на Украине отказались сносить памятник советскому солдату

На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

В Ленинградской области осквернивший мемориал оштрафован на 1,4 млн рублей
#помощь
#флаг
#страны
#сво
#всу
#вооружения
#норвегия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованному по делу о случайном выстреле Герою России добавили новую статью
Обвиняемому в убийстве Герою России Магасумову добавили новую статью
11 января 2024, 09:19

Фото: istock / Akintevs

Военные следователи добавили еще одну статью Герою России подполковнику Иреку Магасумову, который арестован по уголовному делу о случайном выстреле в жительницу Луганска. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Магасумова обвинили в хулиганстве. По данным следствия, офицер, убив девушку, отнял машину у подчиненного.

Вечером 30 декабря руководитель следственно-оперативной группы Главного военного следственного управления сообщил двум защитникам обвиняемого об окончании следствия и пригласил их для ознакомления с материалами. Адвокаты обещали прибыть в Луганск 17-18 января. Но после праздничных выходных стало известно, что следователь обратился с ходатайством в 235-й гарнизонный военный суд в Москве, чтобы ограничить защитников в сроках знакомства с материалами.

Напомним, сначала Магасумов обвинялся в убийстве девушки после бурного празднования в честь присвоения звания Героя России. Военнослужащего арестовали, несмотря на явку с повинной его сослуживца старшего лейтенанта Павла Яськевича.


Читайте также:

На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота

#суд
#военные
#следователи
#дело
#убийство
#герой россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Климовска могут получить лечение в соседней поликлинике
11 января 2024, 09:15

Фото: Мария Андрюхина

Пациенты Подольской областной клинической больницы в Климовске получают лечение в соседней поликлинике.Об этом сообщил корреспондент.
Жители Климовска, которые остались без отопления могут придти на прием в в ОСП №6, расположенном недалеко от микрорайона, оставшегося без тепла.
«Чтобы разделить потоки пациентов двух поликлиник организованы отдельные кабинеты приёма терапевтов, кардиолога, дерматолога, уролога, отоларинголога и других врачей, а также пункты забора крови, кабинеты выписки листков нетрудоспособности и электрокардиографии», —поделилась заведующая поликлиникой ОСП №5 Мехрибан Гусейнова.

Стоит отметить, что пациенты могут пройти в соседней поликлинике рентген, флюорографию, маммографию и ультразвуковое исследование. Также для удобства жителей приём пациентов ведется по расписанию, по которому они были записаны еще до временного переезда врачей.

Читайте также:

В социальных учреждениях Климовска подключают отопление

Воробьёв рассказал подольчанам, кто отремонтирует пострадавшие квартиры

Подольские депутаты одобрили передачу котельной патронного завода муниципалитету
#исследование
#жители
#приём
#пациенты
#рентген
#климовск
#подмосковье
#отопление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Гостелевидении Китая вышел фильм о высокопоставленных коррупционерах
11 января 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Sky_Blue

На Государственном телеканале Китая CCTV вышел эффектный документальный фильм, раскрывающий детали расследования фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников и функционеров КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призывал не проявлять никакого снисхождения по отношению к коррупционерам, и этот фильм наглядно продемонстрировал, что китайские правоохранители вполне следуют указаниям лидера страны, передаёт «РБК». Героями фильма стали бывший высокопоставленный сотрудник Центробанка, крупный городской чиновник, бывший главный тренер сборной по футболу и экс-председатель Китайской футбольной ассоциации.

Также в картине рассказывается, как главный полицейский одной из провинций получил 22 картонные коробки с деньгами, пожарный чиновник расплатился золотыми слитками и выпивкой, о том, как ночь обильного возлияния привела к смерти чиновника.

Эти и другие истории представлены в фильме о чиновниках, злоупотреблявших своими полномочиями для обогащения себя и ближайшего круга. В Китае уже около десяти лет идёт кампания по борьбе с коррупцией, и «наглядная агитация» в виде документального фильма — один из способов ведения этой борьбы.

Читайте также:

Bloomberg: Американская разведка заявила о воде вместо топлива в ракетах КНР

Министр обороны КНР Ли Шанфу отстранен от должности

Миру предрекли торговые войны из-за Китая
#тренер
#пожарный
#фильм
#ночь
#страны
#китай
#коррупция
#си цзиньпин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Имею право»: Изменщики назвали главные причины неверности
Пользователи Reddit, изменившие партнерам, назвали главные причины неверности
11 января 2024, 07:41

Фото: istock / fizkes

Люди, изменявшие свои вторым половинкам, в разделе на Reddit рассказали о главных причинах своей неверности.
Большая часть заявила, что изменили по глупости или из-за эгоизма.

Пользователь с ником JumptheShark16 рассказал, что был эгоистичен и думал только о себе. Он чувствовал, что имеет право и заслуживает внимаю двух женщин.

«Дело и в высокомерии, я делал это с улыбкой на лице. Но все изменилось, когда я поглядел в глаза своей девушки, обнаружившей измену, увидел, как она плачет, как она была морально уничтожена. Я пообещал, что этого никогда не повторится, и этого не повторилось. Я больше не изменю», — поделился читать.
Девушка с никнеймом oof_comrade_99 призналась, что изменила своему молодому человеку из-за сильного контроля с его стороны. Пользовательница рассказала, что после измены он начал убеждать общих друзей, что измены были многократны, поэтому ему требовалась контролировать ее.

Еще один мужчина заявил, что изменил из-за мести, но остался недоволен.

«Я узнал, что девушка мне изменяет, и воспользовался подвернувшейся возможностью. Не чувствовал себя хорошо, не чувствовал себя отмщенным. Больше никогда этого не делал. Люди меняются с возрастом, и я не представляю, как намеренно заставил бы кого-то пройти через подобное», — поделился Poppa_Mo.
Читайте также:

Росстат: В России растет число стерилизаций женщин на фоне запрета абортов

Минсельхоз подтвердил ожидания снижения цен на яйца в ближайшее время

В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
#дело
#глаза
#мужчина
#право
#люди
#девушка
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росстат: В России растет число стерилизаций женщин на фоне запрета абортов
11 января 2024, 06:04

Фото: iStock/Zulkarnieiev

В России количество операций по стерилизации женщин в 2022 году выросло до 15 тыс., в то время как число абортов уменьшилось до 504 тыс. (с 1,87 млн ранее). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные Росстата.
«В 2010 году стерилизации подвергались 12,5 тыс. женщин. К 2019 году их число выросло до 14,2 тысячи, а к 2022 году уровень достиг 15 тыс. Что касается абортов, то их количество в 2010 году составляло почти 1,87 млн. В 2019 году уменьшилось до 621 тыс., а в 2022 году показатель упал до 504 тыс.», — говорится в публикации.

Ранее РПЦ приравняла произвольный, медикаментозный и хирургический аборты к убийству. Патриарх Кирилл на фоне этого призвал запретить аборты в частных клиниках. Однако глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев уверен, что такой запрет не приведёт к повышению рождаемости. Кроме того, согласно опросу Russian Field, 67% россиян не поддерживают возможный запрет абортов в стране.

Читайте также:

Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет

Профильный комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

В Госдуме разрешили медикам скорой оказывать помощь пациентам без их согласия
#рпц
#запрет
#минздрав рф
#патриарх кирилл
#аборт
#клиника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
МЧС: Крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
11 января 2024, 05:33

Фото: iStock/DmyTo

Пожар в крупном административно-производственном комплексе на шоссе Энтузиастов в Москве успешно ликвидирован, сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Информация о возгорании поступила ранее, при этом ведомство подчеркнуло отсутствие пострадавших, и на место происшествия был направлен пожарный поезд.

Движение в направлении к шоссе Энтузиастов по проспекту Будённого в Москве временно ограничено из-за проведения оперативных мероприятий служб. В связи с этим муниципальный департамент транспорта предупреждает об изменениях в движении и рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты объезда.

Читайте также:

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
#подмосковье
#поезд
#движение
#пожар
#пожарный
#шоссе
#маршруты
#здание
#происшествия
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
МЧС: на восток Москвы, где горит здание, отправили пожарный поезд
11 января 2024, 04:22

Фото: istock / Kara Capaldo

По шоссе Энтузиастов в Москве направлен пожарный поезд для тушения возгорания административно-производственного здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ РИА Новости.
Изначально ведомство информировало о пожаре в здании площадью 1 тысяча квадратных метров, предварительно без пострадавших.

«Площадь возгорания в Москве достигла приблизительно 2 тысяч квадратных метров. Пожарно-спасательные службы принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения огня. Кроме того, к месту происшествия направлен пожарный поезд», — подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:

На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров

В Подмосковье локализовали пожар в цехе полимерной продукции

МЧС: В Ярославской области загорелась кровля склада
#подмосковье
#поезд
#пожар
#пожарный
#меры
#происшествия
#кровля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф