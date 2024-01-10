Депутат Лантратова: Надо расширить группу претендентов на статус «Ветеран труда»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила за распространение звания «Ветеран труда» на всех лиц, имеющих значительный стаж трудовой деятельности в определённых профессиях.
Она напомнила, что сейчас люди, имеющие это звание, имеют ряд льгот за добросовестный многолетний труд.
До этого депутаты Госдумы предложили передать счетчики воды на баланс водоканалов по примеру счетчиков электроэнергии.
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«Необходимо внести изменения в федеральный закон «О ветеранах» в части порядка присвоения звания «Ветеран труда», в соответствии с которым ветеранами труда будут также являться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин в социально значимых профессиях, перечень которых будет установлен правительством РФ», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
«Если закон будет принят, то сам процесс проверки исправности счетчиков будет существенно упрощен и россиянам не придется самим заботиться об этом», — приводят argumenti.ru текст пояснительной записки соответствующего законопроекта парламентариев.
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Мелисса Тимофеева