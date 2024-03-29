Депутат Говырин: Россия не лишится детского питания из-за санкций

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Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что из-за санкционной политики Запада Россия не останется без детского питания.
Он подчеркнул, что наша страна способна себя обеспечить в этом плане. По его словам, российские производители не уступают зарубежным по качеству.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России.
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«У нас есть Ивановская область, которая производит много детского питания. Банка питания популярных детских иностранных производителей стоит около 2 тыс. рублей, новорождённому её хватит на неделю. В месяц, получается, 8 тыс. только на питание. А состав оставляет желать лучшего, химические иностранные добавки вызывают аллергическую реакцию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Говырин.
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Мелисса Тимофеева