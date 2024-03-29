БЗМЖ и СЗМЖ: что это значит и почему не стоит бояться молочных продуктов с заменителями

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Покупатели иногда задаются вопросом: что значит БЗМЖ и СЗМЖ на ценнике некоторых молочных продуктов? Дело в том, что с 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочной продукции, а также продуктов, в которой жировая составляющая частично или полностью заменена аналогами растительного происхождения.
В материале «Радио 1» расскажем, что означают эти маркировки, какая разница и в каких продуктах больше пользы.
Такое разделение необходимо для определения покупателем натуральных и продуктов с заменителями. Продукты БЗМЖ натуральнее, поскольку не содержат заменителей молочного жира, и следовательно, они стоят дороже. В свою очередь товары СЗМЖ дешевле.
Заменители молочного жира используют производители, чтобы сэкономить, за счёт чего «на выходе» цена доступнее не только для изготовителя, но и для покупателя. Обычно в качестве заменителей используется всеми нелюбимое пальмовое масло.
Считается, что кисломолочные молочные продукты крайне полезны. Натуральный сыр, творог, кефир и другие продукты содержат множество ценных аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые улучшают течение пищеварительных процессов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому при отсутствии аллергий и непереносимости стоит отдавать предпочтение продуктам БЗМЖ.
Иногда заменители молочного жира решают ряд проблем. Такую продукцию можно употреблять детям и взрослым с непереносимостью лактозы. Обычно растительный жир добавляют в «твердые» молокосодержащие продукты ‒ творог, творожную массу, масло, сырки. Если бы продукции СЗМЖ не было, такие люди не могли быть есть множество молочных продуктов.
Продукты с заменителями менее вкусны и питательны, чем натуральные. В них содержится меньше насыщенных жиров, витаминов и аминокислот, которыми богат молочный жир.
За счёт этого (не из-за вреда для здоровья) такие продукты считаются суррогатом и не могут называться «молочными».
В продуктах СЗМЖ повышена доля здоровых полиненасыщенных жирных кислот, но предусмотрительно уменьшено количество вредных компонентов: холестерина и насыщенных жиров, источником которых является животный жир. Опасных трансжиров в таких продуктах нет совсем, при этом сохраняются биологически активные элементы и витамины. Но стоимость таких продуктов ниже, ведь растительного сырья — больше.
Также стоит обратить внимание на формулировку названия молочных продуктов: часто продукты с заменителем подписывают как творожный продукт», «десерт», «творожок», вместо классических «творог» и «сметана».
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Что значит БЗМЖ и СЗМЖ и в чем разницаПродавцы обязаны следить, чтобы продукцию с заменителями можно было легко отличить от натуральной. Для это были введены специальные обозначения:
- БЗМЖ – продукция без заменителей молочного жира
- СЗМЖ – продукция с содержанием заменителей
Такое разделение необходимо для определения покупателем натуральных и продуктов с заменителями. Продукты БЗМЖ натуральнее, поскольку не содержат заменителей молочного жира, и следовательно, они стоят дороже. В свою очередь товары СЗМЖ дешевле.
Заменители молочного жира используют производители, чтобы сэкономить, за счёт чего «на выходе» цена доступнее не только для изготовителя, но и для покупателя. Обычно в качестве заменителей используется всеми нелюбимое пальмовое масло.
Сыр, масло, молоко, кефир и другие молочные продукты БЗМЖПродукция БЗМЖ — натуральная, она более жирная, вкусная, но с меньшим сроком хранения.
Считается, что кисломолочные молочные продукты крайне полезны. Натуральный сыр, творог, кефир и другие продукты содержат множество ценных аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов, которые улучшают течение пищеварительных процессов, укрепляют иммунитет, предотвращают появление эндокринных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Поэтому при отсутствии аллергий и непереносимости стоит отдавать предпочтение продуктам БЗМЖ.
Есть ли польза в продуктах СЗМЖЕсли продукты СЗМЖ соответствуют ГОСТу, то ничего опасно в них нет. Согласно нормативам, в продуктах СЗМЖ не может быть вредной «химии», которой часто пугают людей.
Иногда заменители молочного жира решают ряд проблем. Такую продукцию можно употреблять детям и взрослым с непереносимостью лактозы. Обычно растительный жир добавляют в «твердые» молокосодержащие продукты ‒ творог, творожную массу, масло, сырки. Если бы продукции СЗМЖ не было, такие люди не могли быть есть множество молочных продуктов.
Продукты с заменителями менее вкусны и питательны, чем натуральные. В них содержится меньше насыщенных жиров, витаминов и аминокислот, которыми богат молочный жир.
За счёт этого (не из-за вреда для здоровья) такие продукты считаются суррогатом и не могут называться «молочными».
В продуктах СЗМЖ повышена доля здоровых полиненасыщенных жирных кислот, но предусмотрительно уменьшено количество вредных компонентов: холестерина и насыщенных жиров, источником которых является животный жир. Опасных трансжиров в таких продуктах нет совсем, при этом сохраняются биологически активные элементы и витамины. Но стоимость таких продуктов ниже, ведь растительного сырья — больше.
Можно ли по вкусу понять, есть ли в продукте заменитель молочного жираОпределить по вкусу наличие заменителя довольно сложно, лучше изучить этикетку и проверить состав продукта. Там будет указано: «Содержит растительные жиры» или «ЗМЖ».
Также стоит обратить внимание на формулировку названия молочных продуктов: часто продукты с заменителем подписывают как творожный продукт», «десерт», «творожок», вместо классических «творог» и «сметана».
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Алина Юрчак