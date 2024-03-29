БЗМЖ и СЗМЖ: что это значит и почему не стоит бояться молочных продуктов с заменителями

Покупатели иногда задаются вопросом: что значит БЗМЖ и СЗМЖ на ценнике некоторых молочных продуктов? Дело в том, что с 1 июля 2019 года в России действуют новые правила продажи молочной продукции, а также продуктов, в которой жировая составляющая частично или полностью заменена аналогами растительного происхождения.