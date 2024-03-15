В Австрии заявили, что в России до сих пор работает 95% западных компаний

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Порядка 95% западных компаний, в том числе и австрийские, до сих пор работают в России. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в ходе пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Он подчеркнул, что в России по-прежнему работает большое количество американских компаний.
Ранее стало известно, что Европейский союз намерен ввести 14-й пакет антироссийских санкций. В него должны войти новые меры по борьбе с обходом ранее введённых против России ограничений.
Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что США разрушают Евросоюз, вводя санкции против России. Так, американские власти навязыванием своей воли уничтожают конкурентоспособность ЕС.
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Анастасия Чинкова