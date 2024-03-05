Евросоюз пытается полностью перекрыть коммерческие каналы с Россией

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Степень выполнения и эффективности этих запретительных мер напрямую зависит от механизма контроля, считают эксперты. Магомет Яндиев, доцент МГУ, говорит, что если, например, американские и немецкие посольские работники будут обзванивать фирмы по всему миру и приходить с обысками на склады и в офисы, то, конечно, в этом случае указания Брюсселя можно будет выполнить. Но этого им вряд ли кто-то позволит.
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