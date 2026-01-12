«Газпром» инвестировал сотни миллионов в платформу по поиску ЛГБТ*-контента

12 января 2026, 11:54

Фото: iStock/Elena Chelysheva

«Газпром-Медиа Холдинг» инвестировал значительные средства в платформу Predicto, предназначенную для анализа видео и выявления сцен с пропагандой наркотиков, алкоголя, курения, а также ЛГБТ*-контента. Об этом сообщает Forbes.