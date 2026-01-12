«Газпром» инвестировал сотни миллионов в платформу по поиску ЛГБТ*-контента
«Газпром-Медиа Холдинг» инвестировал значительные средства в платформу Predicto, предназначенную для анализа видео и выявления сцен с пропагандой наркотиков, алкоголя, курения, а также ЛГБТ*-контента. Об этом сообщает Forbes.
По информации источника издания, стартап Predicto, сотрудники которого перешли в группы «Газпром» в 2023 году, разработал для холдинга комплекс модулей: рекомендательную систему, систему анализа данных и модерации контента для стриминговых сервисов и видеохостингов. Платформа анализирует видео и возвращает «файл с цветовой разметкой наличия» запрещённого или нежелательного контента.
Аналитики ожидают, что популярность системы будет расти по мере ужесточения требований к контенту. В 2024 году выручка Predicto составила 255,3 млн рублей, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим годом.
