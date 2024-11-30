Депутат Матвеев: мигранты искусственно стимулируют спрос на валюту и рост курса доллара

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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в своем Телеграм-канале заявил, что мигранты выводят заработаные в РФ деньги к себе на родину, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса доллара.
Михаил Матвеев обеспокоен масштабами вывода денежных средств из российской экономики, которые связаны с отчислением средств мигрантов в страны их происхождения. Данные суммы серьёзно влияют на валютный рынок и ослабляют валюту России.
По информации Михаила Матвеева, в прошлом году объём переводов из РФ в Таджикистан составил 5,7 миллиарда долларов, что равно почти половине ВВП этой страны. В Киргизию из России отправили сумма, которая составляет около трети ее ВВП. Армению (более $3 млрд) и Казахстан.
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«Миллионы мигрантов, работающих в России, ежегодно пересылают заработанные средства на родину. Точные данные по этим переводам скрыты уже несколько лет, но доступная информация свидетельствует о том, что речь идет о десятках миллиардов долларов», — обратил внимание депутат.
По информации Михаила Матвеева, в прошлом году объём переводов из РФ в Таджикистан составил 5,7 миллиарда долларов, что равно почти половине ВВП этой страны. В Киргизию из России отправили сумма, которая составляет около трети ее ВВП. Армению (более $3 млрд) и Казахстан.
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Ольга Енгалычева