В 2024 году РФ покинули миллион мигрантов

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С начала 2024 года Российскую Федерацию покинули миллион мигрантов, заявил эксперт по найму персонала и директор платформы «Мигрант-Сервис» Андрей Кладов.
Покинувшие Россию мигранты воздерживаются от возвращения. При этом их средняя заработная плата в производственном секторе на протяжении года варьировалась от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, обратил внимание эксперт по найму персонала.
В настоящий момент приходится десять вакансий на одного мигранта, подчеркнул Андрей Кладов. Отток трудовых ресурсов может быть последствием ограничений, которые ввели регионы, а также некомфортными бытовыми условиями, считает он. При сохранении такого положения дел Российская Федерация может столкнуться с нехваткой рабочей силы, добавил эксперт.
По мнению Андрея Кладова, многих граждан России не привлекают трудовые условия в строительной отрасли, заработной плата не хватает для покрытия основных нужд, поэтому они не соглашаются на такую работу.
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В настоящий момент приходится десять вакансий на одного мигранта, подчеркнул Андрей Кладов. Отток трудовых ресурсов может быть последствием ограничений, которые ввели регионы, а также некомфортными бытовыми условиями, считает он. При сохранении такого положения дел Российская Федерация может столкнуться с нехваткой рабочей силы, добавил эксперт.
По мнению Андрея Кладова, многих граждан России не привлекают трудовые условия в строительной отрасли, заработной плата не хватает для покрытия основных нужд, поэтому они не соглашаются на такую работу.
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Ольга Енгалычева