В ГД выступили против ограничения получения ВНЖ и гражданства трудовыми мигрантами

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Идея ограничения получения вида на жительство (ВНЖ) в России или российского гражданства трудовыми мигрантами является преждевременной. С таким мнением выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она подчеркнула, что соответствующее предложение избыточно, однако призвала продолжать работу по пресечению нелегальной миграции.
Ранее депутаты госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму сразу несколько законопроектов, которыми, помимо прочего, предлагается запретить получения ВНЖ или российского гражданства трудовыми мигрантами, которые привлекаются в рамках организованного набора.
Прибывшие в Россию нелегальным путём мигранты, как правило, являются «лишними в системе», они нарушают закон и порядок. В настоящее время действует ряд законов, которые позволяют постепенно наводить порядок и делают невыгодными коррупционные решения, отметила Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, идея об ограничении получения ВНЖ и гражданства преждевременна. Россияне недовольны теми мигрантами, которые прибыли нелегально и совершают преступления. Однако есть и те, кто чистит дворы, водит общественный транспорт и выполняет другую важную работу. Против них граждане выступать не будут, поскольку есть явная нехватка персонала.
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Ранее депутаты госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму сразу несколько законопроектов, которыми, помимо прочего, предлагается запретить получения ВНЖ или российского гражданства трудовыми мигрантами, которые привлекаются в рамках организованного набора.
Прибывшие в Россию нелегальным путём мигранты, как правило, являются «лишними в системе», они нарушают закон и порядок. В настоящее время действует ряд законов, которые позволяют постепенно наводить порядок и делают невыгодными коррупционные решения, отметила Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, идея об ограничении получения ВНЖ и гражданства преждевременна. Россияне недовольны теми мигрантами, которые прибыли нелегально и совершают преступления. Однако есть и те, кто чистит дворы, водит общественный транспорт и выполняет другую важную работу. Против них граждане выступать не будут, поскольку есть явная нехватка персонала.
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Анастасия Чинкова