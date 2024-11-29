Депутат Госсовета РТ Валиуллин объяснил опасность закона об обучении мигрантов

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Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по государственному строительству и местному самоуправлению Ренат Валиуллин заявил, что новый законопроект, предполагающий процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов при их поступлении в общеобразовательные организации, может привести к тому, что многие ребята останутся без возможности обучения.
В таком случае, считает депутат, ребёнок фактически остаётся «за бортом», и так он может стать более подвержен криминогенной среде, чем при обучении в российской школе даже с низким уровнем владения языка.
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«Если приезжий ребёнок оказывается в русскоговорящей среде, он уже через несколько месяцев будет неплохо знать язык. У него уже другого выхода не будет. А вот не попав в эту среду, ребёнок будет сидеть дома или ещё хуже: он окажется на улице и попасть под криминальное влияние. Таким образом, мы сами рискуем создать новый криминогенный слой общества», — прокомментировал в беседе с «Татар-информ» Валиуллин.
Ранее правительство России призвало проработать законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить семьи в Россию.
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Мелисса Тимофеева