Депутат Миронов: банки должны снижать ставку вслед за ключевой ЦБ

08 августа 2025, 12:12

Сергей Миронов (Фото: www.kremlin.ru)

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить правила кредитования. По его словам, которые приводит NEWS.ru, нужно расширить основания для предоставления кредитных каникул, а также отменить лимиты по кредитам, на которые разрешается их оформить.





Депутат отметил, что за последние месяцы ЦБ снизил ключевую ставку на 3%, но банки почти не пересматривают условия по выданным займам. Также он раскритиковал систему кредитных каникул — по ним одобряются лишь 10-30% заявок в год.

«По сути, этот механизм не работает в полной мере», — пояснил Миронов.