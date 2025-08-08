Депутат Миронов: банки должны снижать ставку вслед за ключевой ЦБ
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил изменить правила кредитования. По его словам, которые приводит NEWS.ru, нужно расширить основания для предоставления кредитных каникул, а также отменить лимиты по кредитам, на которые разрешается их оформить.
Депутат отметил, что за последние месяцы ЦБ снизил ключевую ставку на 3%, но банки почти не пересматривают условия по выданным займам. Также он раскритиковал систему кредитных каникул — по ним одобряются лишь 10-30% заявок в год.
«По сути, этот механизм не работает в полной мере», — пояснил Миронов.Кроме того, он предложил отменить лимиты по кредитам, на которые разрешается оформить каникулы. Сейчас для потребкредитов действует ограничение в 450 тысяч рублей, для автокредитов — 1,6 млн рублей.
Партия предлагает расширить основания для каникул, учитывая не только падение доходов заемщика, но и рост расходов семьи. Парламентарий привел примеры, когда у человека появляются дополнительные траты — рождение ребенка, тяжелая болезнь или инвалидность.
Вдобавок Миронов призвал обязать банки снижать ставки по выданным займам вслед за снижением ключевой ЦБ. По его мнению, далеко не каждая финансовая организация самостоятельно пойдет на такой шаг.