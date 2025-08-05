Объем ипотечного кредитования в России вырос на 11% до 340 млрд рублей в июле

05 августа 2025, 00:38

ВТБ: Банки РФ выдали 340 млрд рублей ипотеки в июле

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Российские банки выдали ипотечных кредитов на 340 млрд рублей в июле 2025 года, что на 11% превышает показатели июня, сообщает пресс-служба ВТБ.