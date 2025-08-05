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Объем ипотечного кредитования в России вырос на 11% до 340 млрд рублей в июле

ВТБ: Банки РФ выдали 340 млрд рублей ипотеки в июле
Фото: istockphoto / SSV-Photo

Российские банки выдали ипотечных кредитов на 340 млрд рублей в июле 2025 года, что на 11% превышает показатели июня, сообщает пресс-служба ВТБ.



По данным ВТБ, июльский объём ипотечного кредитования достиг 340 млрд рублей.

Рост на 11% по сравнению с предыдущим месяцем связан со снижением ставок по льготным программам — крупные банки уменьшили ставки до 18,7%, как ранее отмечал директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев.

На встрече с главой Сбербанка Германом Грефом президент Владимир Путин подчеркнул необходимость минимизировать дополнительные траты для заёмщиков и заявил, что банки не должны обременять граждан избыточными расходами при оформлении ипотеки.

Елизавета Теодорович

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