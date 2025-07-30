Россиянам пообещали резкий рост реальных зарплат

30 июля 2025, 12:55

В России прогнозируют резкий рост реальных зарплат

Фото: Istock/VinokurovYury

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал увеличение заработной платы россиян на 10–13% в реальном выражении. Помимо этого, эксперт отметил, что с 2022 по 2024 год реальная зарплата граждан России выросла на 23,9% с учетом инфляции.





В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Балынин заявил, что с января по май 2025 года зарплаты выросли на 11,73%, а накопленная инфляция к декабрю 2024 года составляет 3,57%.

«Думаю, что по итогам всего 2025 года прирост среднего размера зарплаты составит 17–19% в номинальном выражении. С учетом прогнозируемой по итогам года инфляции в 6–7% в реальном выражении (за вычетом инфляции) рост зарплат может составить 10–13%», — пояснил эксперт.