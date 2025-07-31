В Госдуме назвали главное условие возвращения западных компаний в Россию

31 июля 2025, 14:53

Миронов предрёк, что западные фирмы начнут демпинговать при возвращении в Россию

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Возвращение западных компаний не должно ударять по отечественному производителю. На это указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru.