В Госдуме назвали главное условие возвращения западных компаний в Россию
Возвращение западных компаний не должно ударять по отечественному производителю. На это указал председатель партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий отметил, что после ухода с российского рынка зарубежные фирмы потеряли около 240 миллиардов долларов. Чтобы наверстать упущенное они, в случае возвращения, начнут демпинговать и заниматься недобросовестной конкуренцией, а российский бизнес в это время потеряет полученные в условиях санкций преимущества.
Миронов напомнил, что накануне комиссия Правительства России по законопроектной деятельности на основании отзыва Минфина и Минэкономики не поддержала законопроект фракции СРЗП о ставке налога в размере 35% для иностранных фирм, покинувших российский рынок после начала СВО.
Инициаторы отзыва сослались на норму Налогового кодекса, согласно которой налоги не могут иметь дискриминационный характер и применяться с учётом социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев.
Однако Миронов настаивает на том, что законопроект его партии призван защитить российского производителя от западных компаний, имеющих огромные финансовые и маркетинговые ресурсы.
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