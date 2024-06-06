Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Депутат Мособлдумы Голубев объяснил, как налоговые изменения помогут многодетным семьям

Депутат Мособлдумы Голубев объяснил, как налоговые изменения помогут многодетным семьям

Депутат Мособлдумы Голубев: Налоговые изменения — это поддержка многодетных семей
06 июня 2024, 14:55
Фото: iStock/Elena Gromova

Фото: iStock/Elena Gromova

Изменения в российской налоговой системе позволят государству больше помогать многодетным семьям, с таким заявлением выступил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в интервью для РИАМО.


«Для меня очень важно то, что изменения налоговой системы дадут нам возможность еще больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, и в которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка», — объяснил Голубев.

По его словам, если семья, состоящая из двух родителей и двоих детей имеет доход в 106 тысяч рублей и меньше, то в конце каждого года они будут получать, помимо положенных на детей 13,1 тысячи, 51,7 тысяч на родителей. Таким образом, общий годовой кэшбэк будет составлять 64,8 тысяч рублей.

Читайте также:

Силуанов сообщил об изменении ставки НДФЛ: что ждать россиянам и куда пойдут налоги

Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги

В Superjob объяснили, почему 14 млн россиян работают в теневом секторе
#налоги
#многодетная семья
Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»
Губернатор Воробьёв призвал не сопротивляться разумному внедрению биометрии
06 июня 2024, 15:53

Фото: телеканал 360

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал биометрию инструментом, который может сделать жизнь человека более качественной и удобной. Такую оценку он дал, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ 2024 глава региона принял участие в тематической сессии под названием «Биометрия: мифы, возможности, тренды».
«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 млн человек в нашей стране пользуются порталом госуслуг. Они добровольно зашли туда и зарегистрировались. Таким образом, мы видим, что удобства предоставления муниципальных, государственных и других услуг можно добиться через личный кабинет. Биометрия – это инструмент, который позволит дать человеку ещё более высокое качество и удобство в чистоте, в прохождении каких-либо процедур. Не нужны какая-то бумага или паспорт – всё это уйдёт в прошлое», – отметил Воробьёв.
Сопротивляться этому, как он считает, неразумно. Но, как и любая другая прорывная технология, биометрия наталкивается на сопротивление. Как отметил Воробьёв, биометрия уже прочно вошла в жизнь современного человека.
«Мы все уже пользуемся биометрией. В смартфоне – биометрия, при проходе в школу – биометрия, в банке – биометрия, на границе – биометрия. Рассуждать о том, нужна она или нет, мы можем, но она уже есть. Вопрос в том, чтобы использовать её в целях безопасности и удобства человека. Мне кажется, разговор должен идти об этом. Говоря молодёжным языком, мы топим за биометрию, но с умом», – подчеркнул губернатор.
Опасения людей, по его мнению, связаны в основном с вопросами информационной безопасности.

XXVII Петербургский международный экономический форум, который проходит в северной столице, собрал более 12 тысяч представителей около 130 государств. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

Читайте также:

Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на 150 млрд рублей

В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов

Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
#пмэф
#санкт-петербург
#экономика
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФПИ: ожидается потеря Европой до €1 трлн от снижения поставок газа из РФ
06 июня 2024, 15:30

Фото: istockphoto/Chepko

Европейские потери от снижения газовых поставок из России к концу этого года вырастут до одного триллиона евро. Об этом сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, на текущий момент сумма, которую потеряла Европа, составляет 700 миллиардов евро. Дмитриев добавил, что все связано в том числе с очень большими индустриальными потерями. В частности, они оцениваются от 3% в год ВВП Германии, а в ряде других стран до 6%.

ПМЭФ проходит в период с 5 по 8 июня, в нем участвуют более 17 тысяч человек из 136 стран. Главная тема для обсуждения — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Читайте также:

На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты

Экс-разведчик США Скотт Риттер примет участие в ПМЭФ

Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
#мир
#россия
#европа
#газ
#пмэф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шатурские фермеры разводят вислоухих коз
06 июня 2024, 15:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фермеры Юлия и Виктор Сергиенко из городского округа Шатура разводят коз нубийской породы и изготавливают сыры из их молока, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Завести козу предложила завести старшая дочь Юлии и Виктора Маргарита. Так у переехавшей из столицы в деревню семьи появилась первая нубийская козочка. Эта порода отличается выносливостью, а также крупными висячими ушами. Сейчас коз уже 30, все они очень дружелюбны, так что пообниматься с ними приходят не только соседи, но и гости из города», — говорится в сообщении.
Ежедневно козы дают около двадцати литров молока, из которого Юлия варит сыры разных сортов: твёрдые, полутвёрдые и рассольные. Есть сыры с травами, винной корочкой и даже с кофе. Свою продукцию Юлия и Виктор представляют на фермерских фестивалях региона.

Читайте также:

В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров

Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»

Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
#шатура
#ферма
#козы
#сыр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов
06 июня 2024, 15:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области может начаться производство китайских промышленных роботов. Реализацию этого проекта обсудили на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин. Это ООО является официальным представителем и дистрибьютером китайской компании CROBOTP/CRP в России.
«Весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию процессов, и нам важно, чтобы этот рынок развивался и в России. Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии. Подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства роботов-сварщиков, манипуляторов и упаковщиков. Сейчас помогаем инвестору выбрать подходящую площадку», – рассказал губернатор.
По его словам, запустить производство планируется во втором квартале будущего года. Однако это лишь первый этап. Общий объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На производстве создадут 150 высокотехнологичных рабочих мест.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Организовать производство планируют в три этапа. На первом предполагается создать на арендованных площадях две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов, которые будут заниматься сваркой и паллетированием. На втором этапе сборку увеличат до 20 моделей и построят отдельный цех. Третий этап – локализация компонентной базы и системы управления.
«Наша компания реализует около 200 роботов в год на территории России. В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объёмом до 1 тыс. единиц в год. Эти роботы используются в разных областях промышленности – например, в металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой. Хотим разместить производство в Московской области из-за её развитой инфраструктуры, привлекательных условий ведения бизнеса и мер поддержки со стороны правительства региона», – сказал гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин.
Реализация проекта, по его словам, намечена на второй квартал 2025 года. К этому сроку планируется выпустить первого робота. На начальном этапе инвестиции составят около 300 млн рублей.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

CROBOTP/CRP – ведущий производитель промышленных роботов в Китае. Она входит в топ-3 по объёму выпуска. Роботы CRP используются в мебельном производстве, нефтегазовой отрасли, электронике, машиностроении, пищевой промышленности. Продукция компании экспортируется в Россию, Великобританию, США, Германию, Венгрию, Вьетнам, Таиланд и другие страны.

Читайте также:

​Китайский инвестор создаст в Красногорске большой индустриальный парк «Гринвуд»

Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов

В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#пмэф
#санкт-петербург
#роботы
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Изменения налоговой системы повысят уровень жизни в Подмосковье
Французов: В Подмосковье станет комфортнее из-за налоговых изменений
06 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/alexialex

Изменения в российской системе налогообложения повысят уровень жизни жителей Московской области, об этом сообщил президент союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов в интервью для РИАМО.
«Московская область во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, реализуя бюджеты разных лет, всегда делает упор на людей и их уровень жизни. Поэтому уверен, что дополнительные средства только улучшат уровень и комфорт проживания в нашем Подмосковье», — объяснил Французов.

По его словам, в сегодняшних реалиях предпринимателям необходимо задуматься не только о своём благополучии, но также и о своём регионе, и о государстве в целом. Французов подчеркнул, что многим реализуемым государственными силами проектам необходимы дополнительные резервы.

Читайте также:

Депутат Мособлдумы Голубев объяснил, как налоговые изменения помогут многодетным семьям

Минфин РФ собирается продать изъятые в доход государства активы

На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты
#налоги
#московская область
#бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров
06 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Систему геномной селекции молочных коров разрабатывают в Подмосковье, меморандум об этом был подписан в минувшем году между правительством региона, агропромышленным холдингом «Мираторг», АО «Московское» по племенной работе и компанией «Инопрактика».
Промежуточные итоги работы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с президентом «Мираторга» Виктором Линником на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Год назад мы подписали меморандум, и у нас есть уже первые результаты. В течение первого года «Мираторг» провел исследования генотипов 8 тысяч молочных коров из племенных хозяйств Московской области. Это необходимо, чтобы отобрать лучшие гены для дальнейшего воспроизводства здорового стада, эффективно спрогнозировать продуктивные качества потомства. Такие исследования будут продолжены», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что принятая программа рассчитана на пять лет.

В первый год к программе присоединились десять хозяйств. По итогам исследований на каждую корову был выдан геномный паспорт, включающий в себя 90 параметров. Кроме того, в Центре геномной селекции «Мираторга» оценили поголовье по продуктивности и составили рейтинг молочного крупного рогатого скота.

Читайте также:

Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»

Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов

В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
#сельское хозяйство
#пмэф
#андрей воробьёв
#коровы
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Китайский инвестор создаст в Красногорске большой индустриальный парк «Гринвуд»
06 июня 2024, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Китайский инвестор создаст в Подмосковье индустриальный парк «Гринвуд». Соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь.
Мы уделяем особое внимание развитию индустриальных парков как центров притяжения инвестиций, современных промышленных производств и технологий. Площадки такого формата быстро заполняются и эффективно работают, китайские партнёры это знают. С корпорацией «Гринвуд» мы сотрудничаем давно. Осенью в Пекине обсуждали планы по модернизации бизнес-парка в Красногорске. Сегодня он – один из крупнейших налогоплательщиков региона. Там размещено более 300 предприятий из 14 стран, создано порядка 12 тыс. рабочих мест», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новый проект инвестора, по его словам, – большой индустриальный парк «Гринвуд». Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров.
«Сейчас уже начался их подбор в Китае и среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд». Китайская сторона выступит в качестве управляющей компании парка. Она построит производственные корпуса на собственные средства по техзаданию инвесторов, а затем передаст им готовый объект в аренду», – рассказал о проекте Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Создание индустриального парка было инициативой правительства Московской области в лице губернатора во время его посещения штаб-квартиры корпорации «Чэнтун» в октябре.
«Президент нашей корпорации поддержал идею. Подмосковье предоставляет землю, а мы займемся привлечением резидентов и управлением индустриальным парком. У нас есть большой опыт такой работы на протяжении более чем 14 лет», – сказал Чжоу Лицюнь.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что резидентами станут китайские и российские производители. Направленность парка – автомобилестроение, техника, оборудование и другое.

Читайте также:

Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов

В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров

В Клину запустят новое производство банкоматов
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пмэф
#красногорск
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов
06 июня 2024, 14:13

ФФото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Завод по производству подвесок и осевых агрегатов для прицепов и полуприцепов построит в индустриальном парке «Еспипово» на территории городского округа Солнечногорск китайская компания «Хуацзин», соглашение о реализации проекта подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Проект планируется реализовать за два с небольшим года, наши партнёры инвестируют около 5 млрд рублей, создадут 150 рабочих мест. (…) Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — сказал Воробьёв.
Генеральный директор Huajin Group («Хуацзин») Чжэн Вэньбинь отметил, что на подмосковном заводе планируется выпускать высокотехнологичные пневмоподвески и оси для тяжёлых машин.

«Сейчас мы находимся на стадии изысканий и проектирования. Планируем начать строительство в конце текущего года, а завершить к концу 2025 года. Производство начнется в середине 2026 года», — сообщил Чжэн Вэньбинь.
Объём запланированного производства составляет до 30 тысяч единиц продукции в год, это сделает компанию ведущим производителем в России.

Читайте также:

В Подмосковье усовершенствуют систему утилизации электрооборудования

В Клину запустят новое производство банкоматов

На ПМЭФ Московская область представила свои цифровые проекты
#солнечногорск
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#андрей воробьёв
#пмэф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров
06 июня 2024, 14:13

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель китайской компании «China Amulite Group» г-н Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев обсудили будущее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Деловая встреча прошла в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Всё что связано с логистикой для нас имеет особое значение. Предложили компании запустить производство на участке в Есипово. В начале планируется производить простые контейнеры, на втором — уже рефрижераторного типа — это более глубокая степень локализации, в том числе внутреннего оборудования», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

По итогам переговоров китайские производители планируют выйти на проектную мощность через три месяца после начала работы.

Читайте также:

В Клину запустят новое производство банкоматов

В Подмосковье будут делать компоненты двигателей и шасси самолетов

Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
#подмосковье
#контейнеры
#производство
#участок
#есипово
#компании
#встреча
#производители
#пмэф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф