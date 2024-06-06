Депутат Мособлдумы Голубев объяснил, как налоговые изменения помогут многодетным семьям

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Изменения в российской налоговой системе позволят государству больше помогать многодетным семьям, с таким заявлением выступил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев в интервью для РИАМО.
«Для меня очень важно то, что изменения налоговой системы дадут нам возможность еще больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, и в которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка», — объяснил Голубев.
По его словам, если семья, состоящая из двух родителей и двоих детей имеет доход в 106 тысяч рублей и меньше, то в конце каждого года они будут получать, помимо положенных на детей 13,1 тысячи, 51,7 тысяч на родителей. Таким образом, общий годовой кэшбэк будет составлять 64,8 тысяч рублей.
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