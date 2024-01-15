Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Внеурочное занятие, посвящённое налоговой грамотности, провели для школьников и студентов колледжей Московской области в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Младшеклассникам на этом уроке рассказали, откуда берутся деньги, кто должен платить налоги, а также показали мультфильм «Про налоги и зверей». Для учеников средних классов устроили командную викторину по теме налогов и устроили показ фрагмента серии «Налоги» из нацпроекта «Дружи в финансами», — отмечается в сообщении.
Старшеклассники в рамках занятия обсудили, как правильно распределять налоги на благо своего города и какие налоги надо будет платить представителям разных профессий. А со студентами колледжей разобрали виды налогов и налоговые ставки. Кроме того, ребят научили пользоваться личным кабинетом налогоплательщика.
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Лев Каштанов