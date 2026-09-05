Депутат рассказал, как сократить расходы на ЖКУ в период неиспользования дачи
В период, когда дачный дом не используется, собственники всё равно получают квитанции за коммунальные услуги, однако часть расходов можно уменьшить. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).
По словам парламентария, возможность экономии напрямую зависит от структуры начислений, пишет RT. Одни платежи привязаны к фактическому потреблению ресурсов, другие — к круглогодичному содержанию территории и общей инфраструктуры.
Так, при наличии исправных счётчиков плата за электроэнергию, воду и газ рассчитывается по показаниям. Если после отъезда цифры не изменились, расход признаётся нулевым.
Чаплин рекомендовал перед закрытием дачи фиксировать показания, номера приборов и пломбы на фото, а затем ежемесячно передавать те же значения. В противном случае поставщик может начать начислять плату по среднемесячному расходу, а в дальнейшем — по нормативу. При этом оставленная работающей техника — сигнализация, обогреватель, насос — даст реальное потребление даже в пустом доме.
При отсутствии счётчиков перерасчёт за воду и ряд других услуг возможен, если собственник отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд. В то же время членские и целевые взносы в СНТ, как правило, сохраняются в полном объёме: они идут на дороги, охрану, уличное освещение, содержание сетей, работу правления и общие договоры на вывоз мусора.
За вывоз твёрдых коммунальных отходов, отметил депутат, можно запросить перерасчёт при документально подтверждённом временном отсутствии. Заявление подаётся до отъезда или в течение 30 дней после возвращения с приложением билетов, справок, записей охраны и других подтверждений точных дат.
Однако ежегодную просьбу начислять плату за мусор только в летний период может отклонить оператор или суд, если такой режим сочтут постоянным сезонным использованием дачи. Чаплин предупредил, что самостоятельно вычитать эту сумму из квитанции рискованно. Также перед расчётами необходимо сверить запись в ЕГРН — порядок начислений для жилого и садового дома может различаться.
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