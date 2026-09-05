Депутат рассказал, как сократить расходы на ЖКУ в период неиспользования дачи

05 сентября 2026, 23:04

Депутат Чаплин: сократить расходы на ЖКУ на даче можно в зимний период

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В период, когда дачный дом не используется, собственники всё равно получают квитанции за коммунальные услуги, однако часть расходов можно уменьшить. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин (фракция «Единая Россия»).