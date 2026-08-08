Выяснилось, сколько можно сэкономить на ЖКУ с помощью водосчетчиков

08 августа 2026, 17:51

Депутат Чаплин: водосчетчики помогут значительно сэкономить на ЖКУ

Фото: istockphoto/MDV Edwards

С 2026 года в России вступили в силу изменения в системе расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Нововведения направлены на повышение прозрачности платежей и расширение мер поддержки граждан, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).