Выяснилось, сколько можно сэкономить на ЖКУ с помощью водосчетчиков
С 2026 года в России вступили в силу изменения в системе расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Нововведения направлены на повышение прозрачности платежей и расширение мер поддержки граждан, сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин («Единая Россия»).
Ключевым изменением стала детализация квитанций, пишет NEWS.ru. С 1 августа строка «Содержание и ремонт жилого помещения» разделилась на две самостоятельные позиции: «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт». Суммарная стоимость услуг осталась прежней, однако у потребителей появилась возможность отслеживать структуру начислений.
Кроме того, с 1 марта скорректировали сроки внесения платежа. Предельную дату оплаты перенесли с 10-го на 15-е число месяца, следующего за отчетным. Это предоставляет россиянам дополнительные пять дней для перечисления средств без риска начисления пеней.
Парламентарий также напомнил о действующих льготах для социально незащищенных слоев населения. Для пенсионеров, инвалидов и ветеранов сохранили запрет на взимание банковской комиссии при безналичной оплате коммунальных услуг. По оценкам депутата, такая мера позволяет указанным категориям граждан существенно экономить в годовом исчислении.
Помимо изменений в ЖКХ, с марта 2026 года расширился информационный обмен между финучреждениями и госорганами. Банки начали передавать в Федеральную налоговую службу расширенные данные о процентах по вкладам, а органы соцзащиты получили прямой доступ к этой информации. Как пояснил Чаплин, это упрощает процедуру проверки доходов при назначении субсидий и минимизирует вероятность административных ошибок.
В регионах реализуются дополнительные программы адресной поддержки. В частности, предусматривается компенсация затрат на установку приборов учета воды, газа и электроэнергии для отдельных категорий жителей, а также предоставление скидок на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов для одиноких пенсионеров. Актуальные перечни мер поддержки опубликовали на официальных порталах местных администраций и в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Депутат также отметил тенденцию к цифровизации взаимодействия управляющих компаний с собственниками. Все больше организаций переходят на коммуникацию через домовые чаты в российских мессенджерах, что, по его словам, ускоряет обработку заявок и позволяет решать оперативные вопросы без личного визита в офис.
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