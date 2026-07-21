Россиянам назвали порядок действий при получении красной квитанции за ЖКУ
Если вы получили платёжку за коммунальные услуги красного цвета, не стоит беспокоиться, так как сам по себе цвет документа не влечёт за собой никаких юридических последствий. Об этом заявил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, передает «Лента.ру».
Управляющие компании, по его словам, используют яркие бланки, чтобы уведомления о долге выделялись среди обычной почты. Важность документа определяется его содержанием, требованием и указанной суммой.
Эксперт отметил, что закон не устанавливает единого порога для рассылки таких уведомлений; они направляются при просрочке от двух до трех месяцев. Основным критерием является задолженность по отдельной услуге, превышающая два месячных размера платы по нормативу, так как это дает исполнителю право уведомить жильца о возможном ограничении подачи услуги. Получение красной квитанции не означает, что взыскание уже началось.
Если оплата не поступит, начисляются пени в соответствии с частью 14 статьи 155 ЖК РФ. С 31 дня просрочки они составляют 1/300 ставки за каждый день, а с 91 дня — 1/130. До конца этого года расчет ведется от фиксированной ставки 9,5 процентов годовых согласно постановлению Правительства № 329. После этого исполнитель имеет право ограничить или приостановить услугу, за исключением отопления и холодного водоснабжения, а затем обратиться в суд за судебным приказом, добавил Хрулев.
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