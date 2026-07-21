Россиянам назвали порядок действий при получении красной квитанции за ЖКУ

21 июля 2026, 08:15

Вице-президент Хрулев призвал не паниковать из-за красной квитанции за ЖКУ

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Если вы получили платёжку за коммунальные услуги красного цвета, не стоит беспокоиться, так как сам по себе цвет документа не влечёт за собой никаких юридических последствий. Об этом заявил вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев, передает «Лента.ру».