Компенсацию за оплату ЖКУ получают более 93 тысяч многодетных семей Подмосковья
Свыше 93 тысяч многодетных семей Московской области пользуются частичной компенсацией расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Компенсация составляет 50% расходов семьи на ЖКУ.
«Оплата жилищно-коммунальных услуг может составлять значительную часть всех трат, особенно когда в семье трое и более детей. Поэтому по закону Московской области половина этой суммы компенсируется из регионального бюджета», — сказал Голубев.Он подчеркнул, что поддержка многодетных семей является одним из безусловных приоритетов социальной политики Московской области.