Дешевое европейское вино стало исчезать с полок российских магазинов

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Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах значительно сократилась, отметила президент Х5 Group Екатерина Лобачева, сообщает РБК.
Основное сокращение касается недорогих европейских вин. После того как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, на полках магазинов в ценовой категории до 500 рублей стали преобладать отечественные вина, пояснила Лобачева.
Дополнительно с 1 мая акцизы начали оказывать давление на стоимость импортного вина. Налог на тихие вина увеличился с 34 рублей до 108 рублей за литр, а на игристые вина — с 45 до 141 рубля за литр.
Цены также поднимаются из-за изменения курса валют, повышения затрат на логистику и комплектующие.
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Дополнительно с 1 мая акцизы начали оказывать давление на стоимость импортного вина. Налог на тихие вина увеличился с 34 рублей до 108 рублей за литр, а на игристые вина — с 45 до 141 рубля за литр.
Цены также поднимаются из-за изменения курса валют, повышения затрат на логистику и комплектующие.
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Артем Кузьмин